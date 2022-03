“Rusia është një shtet terrorist që drejtohet nga një kriminel lufte”

19:58 27/03/2022

Ambasadorja ukrainase në SHBA, Oksana Markarova, sulmoi këtë të diel Rusinë për pushtimin e vendit të saj, duke thënë se është “një shtet terrorist i udhëhequr nga një kriminel lufte”.

“Është e qartë për ne se Rusia është një shtet terrorist i udhëhequr nga një kriminel lufte dhe ne po punojmë ditë e natë dhe po luftojmë ashpër për të mbrojtur tokën tonë dhe për të mbrojtur demokracinë tonë”, tha Markarova për CNN.

“Dhe të gjithë duhet të dalin para drejtësisë. Pra, mendoj se do të jetë e vështirë të drejtosh një shtet nga Haga”, shtoi ajo, duke iu referuar Gjykatës Ndërkombëtare Penale me vendndodhje në Holandë.

Markarova shtoi se forcat ruse “po vrasin civilë, fëmijë, po shkatërrojnë spitalet, infrastrukturën civile, shtëpitë e banimit, kudo. Është një akt kriminel lufte, prandaj ne kemi hapur një hetim në Ukrainë, prandaj Ukraina ka paraqitur kërkesa në të gjitha gjykatat ndërkombëtare”.

“Dhe, po, Vladimir Putin, së bashku me të tjerët, me çdo rus që është përgjegjës do të duhet të përfundojë në burg për këto krime lufte”, tha ajo.

Komentet vijnë vetëm një muaj pasi Rusia filloi luftën e saj në Ukrainë dhe disa ditë pasi SHBA deklaroi gjithashtu se anëtarët e forcave të armatosura ruse kanë kryer krime lufte në Ukrainë./tvklan.al