Rusia gjen pretekst për përshkallëzimin e luftës

20:23 24/10/2022

Rusia po përdor kërcënimin e përdorimit të një bombe me material bërthamor nga Ukraina si pretekst për përshkallëzimin e luftës. Ky është paralajmërimi i vendeve perëndimore që i përsëritën Moskës pasojat me të cilat do të ndeshet në rast të bën vetë diçka të tillë.

Moska këmbënguli të hënën me tezën e vet. Komandanti përgjegjës për mbrojtjen bërthamore, biologjike dhe kimike të Rusisë, gjenerali Igor Kirillov, u bëri jehonë komenteve të ministrit rus të Mbrojtjes Sergei Shoigu.

Gjenerali Kirillov tha se qëllimi i një provokimi të tillë është ngritja e akuzave ndaj Rusisë për përdorimin e armëve të shkatërrimit në masë në “teatrin e luftës ukrainase.” Ai shtoi se qeveria në Kiev synon “të tmerrojë popullsinë lokale, për të rritur eksodin e refugjatëve (në Europë) dhe për ta paraqitur Federatën Ruse si një shtet terrorist bërthamor”.

Gjenerali Kirillov tha se Ukraina ka njohuritë industriale dhe shkencore si dhe stokun e mjaftueshëm të materialit bërthamor për të prodhuar një “bombë të pistë”.

Pretendimet e Rusisë se Ukraina do të përdorë një bombë të tillë vijnë ndërsa forcat ukrainase përparojnë në provincën Kherson të pushtuar nga Rusia. Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu i telefonoi dy herë homologut amerikan si dhe disa homologëve të tjerë perëndimorë.

Por në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm të Francës, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara thanë se të gjithë hodhën poshtë akuzat dhe rikonfirmuan mbështetjen e tyre për Ukrainën kundër Rusisë.

Vetë Rusia po dërgon më shumë trupa në qytetin kyç jugor të Khersonit dhe mund të përgatitet për ta mbrojtur atë, sipas zbulimit ushtarak të Ukrainës. Autoritetet ruse në qytet kanë urdhëruar që mijëra civilë të largohen. Kyrylo Budanov, shefi i zbulimit ukrainas, hodhi poshtë njoftimet se rusët po tërhiqen dhe i quajti lajmet për të “operacion dezinformomi.”

Ushtria ruse po dërgon më shumë trupa dhe po përgatitet të luftojë në çdo rrugë, ndërsa largimi i civilëve sipas tij është një pretendim për të shpëtuar fytyrën në rast se qyteti i bie.

Të hënën, zyrtarët e emëruar nga Rusia në Kherson njoftuan krijimin e njësive të milicisë, një përpjekje sipas Ukrainës për të rekrutuar burrat në front.

Një humbje e Kherson-it do të shënojë një pengesë të madhe për Rusinë. Ai është kryeqyteti i një prej katër rajoneve që Presidenti Putin u përpoq të aneksonte.

E ndërsa ukrainasit në territoret e çliruara në kufi me Rusinë bëhen gati për një dimër të gjatë. Europianët po hartojnë planet e rindërtimit të Ukrainës. Të parat do të jenë veprat energjetike të sulmuara nga Rusia. Sipas kancelarit gjerman Olaf Scholz, rindërtimi i Ukrainës duhet të marrë parasysh faktin se vendi do të jetë anëtar i BE-së në të ardhmen.

