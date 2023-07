Rusia i jep fund marrëveshjes për grurin

19:18 17/07/2023

Moska: nuk negociojmë me Erdogan

Marrëveshja me Rusinë që garanton eksportin e sigurt të grurit ukrainas, e ndërmjetësuar Korrikun e kaluar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara nuk është më në fuqi. Afati i saj përfundoi, ndërsa Kremlini tha se për momentin nuk ka ndërmend të vazhdojë ta zbatojë.

Moska ankohet se garantuesit e saj në këtë periudhë 1-vjeçare nuk e kanë mbajtur fjalën për të përmbushjen e kushteve të Rusisë që edhe drithërat dhe plehu kimik që prodhohet në këtë vend, të eksportohen në mënyrë të rregullt drejt tregjeve perëndimore.

Mungesa e marrëveshjes mund të çojë në bllokimin e eksporteve të drithit nga Ukraina, një prej furnizuesve kryesorë globalë dhe rrjedhimisht edhe në rritje të menjëhershme të çmimeve të ushqimeve.

Megjithatë, presidenti turk Rexhep Taip Erdogan u shpreh i bindur se kjo marrëveshje do të zgjatet dhe se për këtë do të flasë personalisht me presidentin rus Vladimir Putin në takimin e parashikuar për në Gusht.

