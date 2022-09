Rusia mbyll tubacionin e gazit derisa të hiqen sanksionet

23:18 05/09/2022

Gazprom pretendon ndalimin e furnizimit përmes “Rrjedha Veriore 1”për shkak të defektit teknik

Furnizimi i Europës me gazin rus përmes gazsjellësit “Rrjedha Veriore 1” nuk do të rifillojë plotësisht derisa “perëndimi” të heqë sanksionet kundër Moskës për pushtimin e Ukrainës. Sipas zëdhënësit të presidentit Putin, Dmitry Peskov, sanksionet e BE-së, Britanisë së Madhe dhe Kanadasë janë përgjegjëse për ndalimin e furnizimit me gaz.

Edhe pse Moska vazhdon të pretendojë se çështjet teknike kanë shkaktuar reduktimin e furnizimit me gaz, komentet e Peskovit janë shfaqja më e qartë deri më tani nga Kremlini se Moska dëshiron që BE-ja të tërheqë sanksionet në këmbim të rifillimit të furnizimit me gaz të kontinentit.

Udhëheqësit europianë thanë se çështjet teknike janë justifikime të Rusisë dhe e akuzuan Moskën për shfrytëzimin e gazit si një armë kundër sanksioneve perëndimore.

“Problemet me pompimin e gazit erdhën për shkak të sanksioneve që vendet perëndimore vendosën ndaj vendit tonë dhe disa kompanive. Nuk ka arsye të tjera që mund të kenë shkaktuar këtë problem të pompimit,” citohet Peskov nga agjencia e lajmeve Interfax.

Gazprom, kompania ruse që ka monopol gazin e Rusisë, tha më herët se do të ndalonte furnizimin me gaz përmes tubacionit Rrjedha Veriore 1 për shkak të një defekti teknik, për të cilin fajësoi vështirësitë në riparimin e turbinave të prodhimit gjerman në Kanada.

Njoftimi erdhi vetëm disa orë pasi vendet e G7-s njoftuan përpjekjet për të vendosur një çmim tavan për naftën ruse.

Rusia vazhdon ta furnizojë Europën me gaz përmes tubacioneve të epokës sovjetike përmes Ukrainës që kanë mbetur të hapura pavarësisht luftës, si dhe tubacionit Rrjedha Jugore nëpërmjet Turqisë.

Franca dhe Gjermania ndërkaq u zotuan të ndihmojnë njëra-tjetrën të përballen me krizën energjetike. Presidenti francez, Emmanuel Macron, theksoi lidhjen e rrjetit energjetik në mbarë Europën.

Macron tha gjithashtu se mbështet vendosjen e një çmimi tavan për gazin rus dhe blerjen e gazit në nivel europian.

