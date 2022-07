Rusia mohon akuzat se ka shkaktuar krizë globale ushqimore

23:32 24/07/2022

Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka hedhur poshtë pretendimet se Rusia ka shkaktuar krizën globale të ushqimit.

Nga Kajro, ku zhvilloi vizitë zyrtare, Lavrov tha se Perëndimi po shtrembëron të vërtetën. Ai akuzoi shtetet perëndimore se kërkojnë të imponojnë dominimin e tyre mbi të tjerët.

Pjesa më e madhe e vendeve të botës arabe dhe Afrikës janë të prekura keq nga mungesa e grurit që është shkaktuar si pasojë e luftës së Rusisë në Ukrainë.

Megjithë marrëveshjen e arritur dy ditë më parë mes rusë dhe ukrainasve për të lejuar eksportin e grurit ukrainas nga portet e Detit të Zi, u vu në diskutim sot pasi Rusia sulmoi objektivat e saj në Portin e Odesës në Ukrainë.

Sa i përket vendosjes së sanksioneve të Perëndimit ndaj Ukrainës, për Lavrov do të ketë këtë përfundim: “Nuk ka të bëjë me Ukrainën, ka të bëjë me të ardhmen e rendit botëror”.

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov do të vizitojë edhe 3 shtete afrikane gjatë turit të tij. /tvklan.al