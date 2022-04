Rusia ndal eksportet e farave dhe vajit të lulediellit

10:40 01/04/2022

Masat e Kremlinit deri më 31 Gusht 2022

Eksportet e farave të lulediellit do të ndalohen nga 1 Prilli deri më 31 Gusht dhe një kuotë eksporti prej 1.5 milionë tonë do të vendoset për vajin e lulediellit nga 15 Prilli deri më 31 Gusht, tha ministria. Do të ketë gjithashtu një kuotë eksporti prej 700,000 tonësh për miellin e lulediellit.

Ukraina dhe Rusia janë prodhuesit më të mëdhenj në botë të vajit të lulediellit. India është ndër klientët kryesorë të tyre. India ka kontraktuar 45,000 tonë vaj luledielli rus me një çmim rekord të lartë për dërgesat në prill pasi çmimet e vajit ushqimor në tregun vendas u rritën pasi furnizimet nga Ukraina jane ndalur.

Vaji i papërpunuar i lulediellit rus ofrohet me një çmim rekord prej 2,150 dollarë për tonë, duke përfshirë koston, sigurimin dhe transportin në Indi për dërgesat e prillit, krahasuar me 1,767 dollarë për sojen dhe 1720 dollarë për vajin e papërpunuar të palmës.

Klan News