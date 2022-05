Rusia ndërpret furnizimet me energji elektrike për Finlandën

Shpërndaje







16:50 14/05/2022

Moska e gatshme t’i përgjigjet armëve të NATO-s pranë kufirit

Dëshira e Finlandës për t’u anëtarësuar në NATO po shoqërohet me pasoja. Furnizuesi rus i energjisë RAO Nordic, ka bërë të ditur se nuk do të furnizojë më me energji elektrike Finlandën nisur nga kjo e shtunë.

Sipas raportimeve nga rrjeti kombëtar i Finlandës për energjinë diçka e tillë tani më ka ndodhur dhe Rusia ka shkëputur dërgesën e rrymës elektrike.

Finlanda është shprehur e pashqetësuar duke theksuar, se nuk rrezikohet siguria e furnizimit. Energjia nga Rusia përbën vetëm rreth dhjetë përqind të konsumit të përgjithshëm dhe pjesërisht kjo mund të kompensohet përmes prodhimit vendas të energjisë.

Rusia ka paralajmëruar se anëtarësimi i Suedisë dhe Finlandës do të çonte në “militarizimin” e rajonit dhe se Moska do të përgjigjet nëse NATO do të vendosë armë bërthamore pranë kufijve të saj.

Zëvendësministri i Jashtëm Alexander Grushko deklaroi se Rusia e di se NATO dëshiron të “militarizojë gjithçka që mundet”. Sipas tij zgjerimi i NATO-s do të shkaktonte një “reagim politik” nga Moska e cila po analizon situatën .

Kremlini nuk ka thënë saktësisht se çfarë hapash është e përgatitur të marrë në përgjigje të një zgjerimi të NATO-s në pragun e saj.

Por zëvendësambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Dmitry Polyanskiy, ka deklaruar se nëse Suedia dhe Finlanda i bashkohen bllokut, kjo do t’i kthejë nga neutrale në vende armike brenda natës dhe territoret e tyre mund të bëhen një “objektiv” për Rusinë.

Tv Klan