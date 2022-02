Rusia njeh pavarësinë e dy rajoneve separatiste

Shpërndaje







23:56 21/02/2022

Hapet rruga për dërgimin e trupave ushtarake ruse në Republikat e Vetëshpallura

Në kulmin e përshkallëzimit të luftimeve në Ukrainën Lindore, Kremlini njoftoi se presidenti Vladimir Putin vendosi të njohë pavarësinë e dy rajoneve të vetëshpallura republika, Donjeckun dhe Luhanskun që kontrollohen tani nga separatistët e mbështetur nga Rusia.

“Të dashur qytetarë të Rusisë, të dashur miq. Tema e fjalimit tim sot lidhet me ngjarjet në Ukrainë dhe rëndësinë që ka për ne, Rusinë.”

Njohja e dy republikave të vetëshpallura i jep tani mundësinë formale Rusisë të dërgojë forca ushtarake në këto rajone të Ukrainës Lindore.

Vladimir Putin: Ne shohim se udhëheqja e Kievit thotë vazhdimisht e publikisht se nuk dëshiron t’i bindet masave të Minskut për zgjidhjen e konfliktit. Ata nuk janë të interesuar për zgjidhje paqësore. Përkundrazi, ata po përpiqen të kryejnë një sulm në Donbass ashtu si në vitet 2014 dhe 2015. Të gjithë e mbajmë mend se si përfunduan ato nisma.

Pasi nënshkroi dokumentin, Presidenti rus i kërkoi parlamentit të ratifikojë vendimin sa më shpejt që të jetë e mundur.

Një deklaratë e Kremlinit tha se Putin para nënshkrimit të dekretit kishte njoftuar udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë. Udhëheqësit francezë dhe gjermanë shprehën zhgënjimin me vendimin, tha Kremlini.

Të vendosur përpara faktit të kryer, zyrtarët e Bashkimit Europian thanë se po bëhen gati për të vendosur në tryezë listën e sanksioneve.

“Njohja e dy territoreve separatiste të Ukrainës shkel hapur ligjin ndërkombëtar, integritetin territorial të Ukrainës dhe marrëveshjet e Minskut. BE-ja dhe partnerët e saj do të reagojnë me unitet, vendosmëri dhe në solidaritet me Ukrainën,” tha në Twitter presidentja e Komisionit Europian UrsulavonDer Lyen.

Ndërkohë zëdhësja e Shtëpisë së Bardhë ka thënë së fundmi se dicka e tillë pritej nga Rusia. Ajo njoftoi se Presidenti Biden do të nxjerrë së shpejti një urdhër ekzekutiv që do të ndalojë investimet, tregtinë apo financimin nga persona amerikan në rajonet pro ruse në Ukrainën Lindore që presidenti Putin njohu këtë të hënë.

Tv Klan