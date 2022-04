Rusia po përgatitet për sulm të madh në Luhansk e Donjeck

15:50 11/04/2022

Zelenski kërkon ndihmë për të mbrojtur Mariupolin

Bombardimet ruse në lindje të Ukrainës janë intensifikuar, teksa sulmi ka hyrë në ditën e 47-të. Mes bombardimeve të vazhdueshme është Harkivi, ku gjatë 24 orëve të fundit numërohen 66 zona të goditura nga rusët, me pasojë vdekjen e 11 civilëve.

Një ndër shenjestrat kryesore të betejës është edhe Mariupoli i rrafshuar në pjesën më të madhe. Presidenti ukrainas Volodimir Zelenski, gjatë një videokonference me deputetët e parlamentit të Koresë së Jugut, ka deklaruar se me dhjetëra mijëra civilë janë vrarë vetëm në këtë qytet. Ai kërkoi ndihmë me armatime edhe nga Seuli në mbështetje të mbrojtjes së Mariupolit që e quaji zemrën e rezistencës ukrainase, e cila nëse pushon së rrahuri, Kievi do të jetë në një pozitë më të dobët në luftën kundër Rusisë.

Kancelari i Austrisë, Karl Nehammer viziton këtë të Hënë, Moskën për të ndërmjetësuar me Vladimir Putinin, fundin e luftës në Ukrainë. Ai bëhet lideri i parë perëndimor që viziton Rusinë që prej nisjes së sulmit në Ukrainë. Nehamer u takua të Shtunën në Kiev edhe me Volodimir Zelenskin. Austria është vend neutral por ka shprehur hapur kundërshtinë ndaj sulmit rus.Sipas Kievit, deri më tani janë vrarë 19 500 ushtarë rusë dhe janë shkatërruar 725 tanke.

