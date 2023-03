Rusia presion për të regjistruar foshnjat si ruse në Kherson

17:53 07/03/2023

Ushtria zhvilloi një fushatë propagandistike dhe kërcënuan shumë familje që të merrnin nënshtetësinë ruse

Gjatë pushtimit por edhe pas një viti ushtria ruse vijon që të detyrojë ukrainasit që të kthehen në rusë mes tyre edhe foshnjat. Shumë prindër nga qyteti Kherson deklarojnë se Rusia zhvillojë një fushatë propagandistike dhe i kërcënuan ata që të merrnin nënështetësinë ruse.

Në momentin që lindi mbesa e saj, Olha Lukina, 65 vjeç, iu drejtua menjëherë gjëndjes civile për të siguruar nënshtetësinë ukrainase për mbesën e saj e cila lindi në qytetin jugor të Khersonit, i cili në atë kohë ishte nën pushtimin e Rusisë.

Foshnja Kateryna u bë shtetasja më e re e Ukrainës atë ditë në Maj, e lindur në një nga kohërat më të errëta të vendit. Më vonë gjatë okupimit, Rusia kërkoi që të gjithë të porsalindurit të merrnin nënshtetësinë ruse.

Në fillim të pushtimit, prindërit ukrainas u përballën me presion për të pranuar nënshtetësinë ruse për të sapolindurit e tyre. Sipas prindërve të Kateryna Natalia Lukina dhe Oleksii Markelov kjo përfshinte mohimin e shpërndarjes falas të pelenave dhe ushqimit për fëmijë.

“Kur kërkuam Pampers, rusët thanë nëse vijmë pa certifikatën e lindjes ruse, nuk do të na japin. Ne refuzuam, sepse nuk donim që rusët të ishin të pranishëm. Pse duhet të kthehemi në rusë me detyrim? Ne thamë se ajo ka lindur në Ukrainë. Ajo është ukrainase, jo ruse.”

“Kur të rritet, ne do t’i tregojmë se si ishin gjërat në të vërtetë, si ndodhi gjithçka. Se dikur ka qenë Lufta e Dytë Botërore, atëherë ka pasur një luftë këtu. Dashtë Zoti që ajo nuk do ta kujtojë fare. Kur ka shpërthime, ajo nuk e kupton se çfarë po ndodh dhe nuk reagon.”

Rusia e pushtoi qytetin jugor të Ukrainës për tetë muaj vitin e kaluar derisa ushtarët ukrainas e rimorën atë në Nëntor. Shumë banorë fillimisht u kthyen, por Kherson është më shumë si një qytet fantazmë tani për shkak të bombardimeve nga trupat ruse përtej lumit Dnipro.

Është e paqartë se sa foshnja kanë marrë nënshtetësinë ruse, sepse zyrtarët rusë i kanë regjistruar dhe punonjësit e regjistrimit ukrainas nuk kanë bashkëpunuar me ta. Para luftës, mesatarisht 1200 foshnja lindnin në vit në spitalin klinik të qytetit Kherson, por numri ra në 489 lindje në vitin 2022.

Pasi pushtimi përfundoi, shumë prej atyre prindërve i regjistruan foshnjat e tyre për shtetësi ukrainase, tha Klimenko, duke shtuar se ajo nuk kishte statistika. Rënia e lindshëmërisë pasqyronte faktin që shumë nëna u larguan për të lindur në pjesë të vendit të kontrolluara nga ukrainas ose jashtë saj. Ndërkaq Leonid Remyga kryemjeku i një spitali në Kherson është shprehur se ai zbatonte ligjet ukrainase në fillim të agresionit, derisa ushtarët e pezulluan atë nga puna më 7 Qershor të vitit të kaluar.

“E shihni, rusët zhvilluan një fushatë të tillë propagandistike, saqë Rusia është këtu përgjithmonë. Disa njerëz menduan se mund të prisnin gjithçka. Por, më pas oficerët e Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë do të kërcënonin se nëse familjet nuk do të merrnin dokumente ruse, do të kishin probleme dhe mund të deportoheshin. Ka pasur raste të tilla. Këto raste nuk kanë qenë sistematike, por kanë ndodhur.”

Remyga tha se u sëmur në Qershor dhe kaloi një muaj në spital nën mbikëqyrjen e ushtarëve më pas arriti të arratisej muajin tjetër. Ai tha se oficerët e FSB-së e arrestuan atë më 20 Shtator, e prangosën dhe e tërhoqën duke ia mbuluar kokën me një çantë përpara se ta çonin në një qendër të panjohur paraburgimi, ku u mor në pyetje. Oficerët e liruan atë në fillim të Tetorit dhe e ndaluan të kthehej në punë në spital.

