Rusia pretendon përparime në frontin e Lindjes

23:50 31/01/2023

Përpjekje për të shtuar presionin para mbërritjes së armëve të reja në Ukrainë

Rusia pretendoi të martën disa përparime të vogla në frontin e lindjes në veri të Bakhmutit, një qytet që po përpiqet ta rrethojë prej të paktën gjashtë muajsh.

Rusia po bombardon qytetin vazhdimisht, ndërsa luftime po zhvillohen ndërtesë pas ndërtese. Gjithashtu ka shtuar numrin e trupave të rregullta, pas humbjeve kolosale në radhët e mercenarëve Wagner.

Nëse Ukraina do të detyrohet të tërhiqet nga qyteti Bahmut, kjo do të ishte fitorja e parë e madhe për Moskën që kur pushtoi Sievierodonetsk-un dhe Lysychansk-un në Korrik.

Para se Ukraina të marrë në dorëzim pajisjet e reja ushtarake, Rusia po përpiqet të hapë fronte të reja, ndaj tani ka nisur një sulm kundër bastionit të Vuhledar më në jug përgjatë të njëjtit front lindor. Zyrtarët rusë kanë pohuar se kanë siguruar terren atje, ndërsa Kievi thotë se e ka zmbrapsur sulmin.

Pavarësisht luftës intensive nëpër llogore të dyja palët nuk kanë bërë përparime dhe vijat e frontit nuk kanë lëvizur. Ukraina pasi siguroi qindra tanke luftarake perëndimore po lobon tani për të siguruar avionët luftarakë model F-16 prodhim amerikan.

Polonia që drejton koalicionin e dhurimit të tankeve thotë se do t’i trajnojë brenda pesë javësh ushtarakët ukrainas, por tek avionët mbetet e paqartë.

Presidenti Joe Bidentha prerë “Jo” kur u pyet nga gazetarët nëse Uashingtoni do të dërgojë avionët F-16. Megjithatë, Ukraina ka mbajtur shpresa. Ministri francez i Mbrojtjes Sebastien Lecorn tha të martën se “nuk ka tabu” kur u pyet për furnizimin me avionë luftarakë në Ukrainë. Lecornu foli pas takimit me homologun e tij ukrainas Oleksiy Reznikov në Paris.

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki gjithashtu nuk përjashtoi furnizimin e mundshëm të Ukrainës me avionë F-16.

Klan News