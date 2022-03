Rusia shkatërron godinën e Konsullit Shqiptar të Nderit në Ukrainë

18:35 07/03/2022

Godina e Konsullit Shqiptar të Nderit në Ukrainë është shkatërruar nga sulmet ruse. Godina e konsullit shqiptar ndodhet në qytetin e Kharkiv, që ditët e fundit është bombarduar rëndë nga sulmet e ushtrisë ruse.

Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka reaguar pas sulmit dhe ka dënuar agresionin rus.

“Shqipëria dënon ashpër agresionin rus që çoi në shkatërrimin e Konsullatës së Nderit të Shqipërisë në Kharkiv. Autorët duhet të mbajnë përgjegjësi”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme shqiptare. /tvklan.al

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO