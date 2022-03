Rusia, sytë nga konfederata aziatike e futbollit

15:02 29/03/2022

Kombëtarja dhe klubet ruse po mendojnë të konkurrojnë në eventet aziatike të futbollit, pas përjashtimit nga UEFA

Federata ruse e Futbollit po konsideron mundësinë që të largohet nga UEFA dhe të bëhet pjesë e konfederatës aziatike të futbollit, pasi klubet ruse dhe kombëtarja u përjashtuan nga eventet ndërkombëtare pas sulmit ushtarak në Ukrainë.

Në bazë të vendimit të qeverisë europiane të futbollit, klubet ruse nuk mund të luajnë në Ligën e Kampioneve, Ligën e Europës, apo Konferencë Ligës.

Skuadra e Spartakut të Moskës u përjashtua nga të 16-at e Ligës së Europës. Edhe kombëtarja e Rusisë u përjashtua nga faza play-off për një vend në botërorin Katar 2022.

Nëse kjo realizohet, Rusia do të garojë në turneun kualifikues aziatik për Kupën e Botës, e gjithashtu do të kokurrojë në Kupën Aziatike dhe jo në kampionatin europian. Klubet do të luajnë në Ligën e Kampioneve Aziatike dhe në AFC Cup.

Por, që kjo të realizohet, duhet miratimi i aplikimit nga federatat e tjera aziatike, e kjo nuk do të jetë e lehtë.

