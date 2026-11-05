Aktori dhe komediani britanik Russell Brand është shpallur fajtor për një akuzë për përdhunim dhe tri akuza për sulm seksual, në përfundim të gjyqit penal që u zhvillua në Londër. Vendimi u dha të enjten, më 5 nëntor.
Megjithatë, juria e shpalli atë të pafajshëm për dy akuza të tjera për përdhunim dhe një akuzë për tentativë sulmi të pahijshëm.
Pas shpalljes së vendimit, gjykatësi Bennathan i bëri të ditur Brandit se dënimi me burgim ishte praktikisht i pashmangshëm. Ai theksoi se çështja do të pasohej me një dënim me burg, ndërsa shprehu dyshime nëse duhej t’i zgjatej më tej lirimi me kusht.
Gjykatësi u dha ekipit ligjor të Brandit dhe Shërbimit të Prokurorisë së Kurorës një pushim prej 20 minutash për të paraqitur argumentet e tyre lidhur me zgjatjen e lirimit me kusht. Në përfundim, ai e hodhi poshtë kërkesën dhe vendosi që Brand të mbahej në paraburgim deri të hënën, kur do të rikthehet në gjykatë për të marrë dënimin.
Sipas raportimit të Sky News, teksa po shoqërohej drejt qelisë, Brand u tha avokatëve të tij me zë të lartë: “Jam mirë”, ndërsa ngriti gishtin e madh në shenjë miratimi.
Në Mbretërinë e Bashkuar, përdhunimi dënohet me burgim deri në 19 vjet dhe, në varësi të rrethanave dhe seriozitetit të veprës, mund të parashikohet edhe burgim i përjetshëm. Ndërsa dënimi maksimal për sulmin seksual është 10 vjet burg.
Ndërkohë, sipas Sky News, Policia Metropolitane ka nisur hetime për akuza të tjera për përdhunim, të ngritura nga dy gra.
Brand nuk shfaqi ndonjë reagim të dukshëm gjatë leximit të vendimeve të jurisë. Bashkëshortja e tij, Laura Gallacher, u largua me nxitim nga salla e gjyqit në momentin kur ai u shoqërua drejt qelisë, në pritje të vendimit përfundimtar.
Russell Brand ishte akuzuar për përdhunimin e tri grave në periudhën 1999-2009, në vende të ndryshme. Njëra prej tyre e kishte akuzuar gjithashtu për sulm seksual dhe përdhunim oral. Përveç këtyre, ndaj tij ishte ngritur edhe një akuzë për tentativë sulmi të pahijshëm, lidhur me një ngjarje në zyrat e MTV-së në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2001, si dhe një akuzë për sulm seksual në vitin 2009.
Juria arriti në vendimin përfundimtar pas tri javësh gjykim, ndërsa shqyrtimet për çështjen kishin hyrë në ditën e tretë.
Brand e nisi karrierën si komedian në MTV-në britanike, përpara se të bëhej një nga personazhet e njohura të medias në Mbretërinë e Bashkuar. Ai drejtoi disa programe televizive, mes tyre “Big Brother’s Big Mouth”, një emision shoqërues i formatit “Big Brother”, në rrjetin E4. Gjithashtu, prezantoi emisionin e tij radiofonik, “The Russell Brand Show”, në BBC Radio 6.
Më pas, ai u bë i njohur edhe në Hollywood, falë roleve në filma komedi. Ndër projektet ku u shfaq ishin “St Trinian’s” (2007), “Forgetting Sarah Marshall”, “Get Him to the Greek” dhe “Rock of Ages”. Ai gjithashtu i dha zërin personazhit Dr. Nefario në serinë e filmave të animuar “Despicable Me”.
Në vitet e mëvonshme, Brand lançoi podcastin e tij dhe u orientua gjithnjë e më shumë drejt krijimit të përmbajtjeve në internet, duke u përfshirë edhe në diskutime politike përmes kanalit të tij në YouTube.
Megjithatë, imazhi dhe karriera e tij publike pësuan një goditje të fortë në vitin 2023, kur emisioni investigativ “Dispatches” i Channel 4 dhe gazeta “The Sunday Times” publikuan një hetim të përbashkët mbi sjelljen e tij. Në atë investigim, pesë gra e akuzuan Brand për sulme seksuale dhe sjellje të pahijshme.
/tvklan.al