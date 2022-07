GJKKO rikonfirmon masën “arrest në shtëpi” për gjyqtaren e Elbasanit Zamira Vyshka

Shpërndaje







12:38 24/07/2022

Është ekzekutuar masa e sigurimit “arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit Procedurës Penale për shtetasen Zamira Vyshka me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Elbasan.

Janë ekzekutuar masat e sigurimit “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit Procedurës Penale, për shtetasin Ilir Pashaj me detyrë avokat mbrojtës, si dhe për shtetasit Taulant Ramollari dhe Xhulio Musai.

Është ekzekutuar masa e sigurimit “Arrest në shtëpi”, parashikuar nga neni 237 i Kodit Procedurës Penale edhe për shtetasin Arben Tirana.

Pas daljes nga GJKKO, avokati i Vyshkas ka hedhur poshtë akuzat duke deklaruar për gazetarët se gjyqtarja nuk ka bërë asgjë dhe nuk ka lidhje me asnjë rryshfet.

“Nuk ka bërë asgjë, nuk ka lidhje me asnjë rryshfet”, deklaroi avokati.

2 ditë më parë, Gjykata e Posaçme për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar ka vendosur masën e sigurisë “Arrest shtëpie” për gjyqtaren e Elbasanit, Zamira Vyshka. Kërkesa ka ardhur nga SPAK pas hetimeve për korrupsion aktiv dhe pasiv në radhët e gjyqtarëve si dhe për moskallëzim krimi.

“Fakti penal i hetuar, lidhet me një rast të korrupsionit aktiv/pasiv në sistemin e drejtësisë (në qytetin e Elbasanit), ku persona të interesuar/familjarë të një shtetasi të arrestuar në bashkëpunim me avokatin mbrojtës, i kanë ofruar gjyqtarit të çështjes një shumë monetare me qëllim favorizim në caktimin e masës së dënimit”, thuhet në një njoftim të SPAK.

Në total, Gjykata e Posaçme ka lëshuar 5 masa sigurie. Në arrest me burg kanë përfunduar Ilir Pashaj, avokati mbrojtës, si dhe Taulant Ramollari, familjar me Xhulio Musain, i arrestuari ndaj të cilit kërkohej lehtësimi i dënimit. Edhe për Musajn, GJKKO ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg. Po ashtu, është vendosur “arrest në shtëpi” edhe për një familjar tjetër të tij, me iniciale A.T.

Sa i përket avokatit, mësohet se Pashaj është ish-gjyqtar i larguar me dorëheqje./tvklan.al