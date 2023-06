Sa biznese shqiptare ka në botë? Samir Mane tregon shifrën e pabesueshme

21:33 22/06/2023

Në intervistën për gazetarin Blendi Fevziu, Samir Mane zbuloi se në botë përllogaritet që të jenë rreth 160 mijë biznese shqiptare. Këtë biznesmeni e zbuloi teksa foli për iniciativën e tij më të fundit, një platformë online, që ka si synim të lidhë bizneset shqiptare kudo ndodhen në botë, me qëllimin që të kenë mundësinë të komunikojnë me njëri-tjetrin.

Para pak kohësh lexova që po tentoni të ndërtoni një platformë online, dixhitale për të bashkuar të gjithë bizneset shqiptare në botë, çfarë është tamam?

Kjo është një platformë që besoj do ta nxjerrim në Tetor, jemi duke regjistruar të gjithë kompanitë shqiptare që kanë mbi 51 %…

Me pronarë shqiptarë?

Po. Mbi 51 % me pronarë shqiptarë dhe që kanë mbi 5 të punësuar. Kemi filluar një regjistrim paraprak. Është një platformë që do të funksionojë gratis, pa lekë.

Në të gjithë botën?

Në të gjithë botën, nga Zelanda e Re në Alaskë.

Ju po tentoni të vendosni një database të bizneseve shqiptare mbi 51 përqind në pronësi shqiptare dhe mbi 5 punëtorë, në të gjithë globin?

Po në të gjithë globin.

Keni një shifër të përafërt sa mund të jenë biznese shqiptare?

Rreth 160 mijë mendojmë që të kemi.

160 mijë biznese shqiptare të shpërndara në botë sot?

Po, nga një që ka një piceri, te një që ka fabrika dhe ndërtim, pra kudo do jetë e shtrirë kjo. Shumë shpejt besoj do ta nxjerrim platformën.

Por përse vlen kjo si platformë?

Këtë model e kam parë nga një kompani izraelite, e cila nuk është në këtë formë siç po e bëjmë ne. Por padyshim, konektiviteti i tyre për biznesin është i çuditshëm.

Pra kjo u vlen atyre për të komunikuar me njëri-tjetrin?

Për të komunikuar me njëri-tjetrin, por në praktikën më të thjeshtë, nëse dikush bën tjegulla në Neë York dhe një njëri kërkon që të marrë tjegulla padyshim që do ta kthejë të aksesueshme në platformë që t’i gjejë tek ai shqiptar. Nëse i blen apo jo pastaj është tjetër gjë, nëse është i njëjti kualitet, i njëjti çmim etj, por eventualisht do mundohemi që këto 160 mijë biznese t’i lidhim me njëri-tjetrin.

Të lidhen me njëri-tjetrin në mënyrë që të shfrytëzojnë sinergjinë e njëri-tjetrit…

Kjo është pa pagesë, regjistrimi do bëhet pa pagesë dhe shpresojmë që kjo të funksionojë, që shqiptarët në të gjithë planetin të kenë mundësinë të komunikojnë.

Është e shtrenjtë si sipërmarrje?

Do shkojë diku tek 500 mijë euro vetëm investimi fillestar, pastaj padyshim, mirëmbajtja po ashtu do ketë pjesën tjetër./tvklan.al