Sa dhe si e dredhin shqiptarët? Qytetari: Ne jemi nga jugu…

20:50 29/09/2022

Çfarë koncepti kanë shqiptarët për dredhjen? A e dredhim muhabetin, cigaren, belin?

Përgjigjet e të intervistuarve janë plot humor, pasi disa prej tyre thonë, se e dredhin, por nuk mund të bëjnë të njëjtën gjë partnerët e tyre.

Qytetari 1: Jo aspak, jemi vetëm në rrugën e drejtë”.

I riu: si nuk e dredh? Hashashin e të tëra!

Qytetari 2: Jo, jo, jam pa martuar!

Gazetari: Ia ke dredhur ndonjëherë partneres?

Qytetari 3: Sa herë të duash, ia them në sy vetë! Mos e vrit mendjen se prapë me ty do vij i them. Çfarë thotë ajo? Vazhdo, jepi ti thotë!

Gazetari: S’ta ka dredhur ndonjëherë ajo?

Qytetari 3: Ku kam parë gjë me sy se të shoh me sy edhe unë do bëj tolerime siç bën ajo me mua!

Qytetari 4: Dredhje në çfarë kuptimi se ka shumë dredhje? Ne jemi nga jugu dhe nuk e kemi atë lloj muzike me të dredhur belin./tvklan.al