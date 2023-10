“Sa mirë që na kapët, këtu bën ftohtë”, dënohen për vjedhje dy të rinjtë shqiptarë në Britani

Shpërndaje







16:25 18/10/2023

Dy emigrantë të paligjshëm shqiptarë që tentuan të vjedhin një shtëpi do të dëbohen nga Britania.

23-vjeçari Sebastiano Gjoni dhe 26-vjeçari Skelidano Koliqi u arrestuan pasi u kapën duke vjedhur një shtëpi luksoze në fshatin Alderley Edge në Janar të këtij viti.

Policia u lajmërua kur banorët e pronës e telefonuan kur dëgjuan zhurma që vinin nga poshtë shkallëve në orën 8 të mbrëmjes, shkruan “Daily Mail“. Ata bërtitën “hajdutët, hajdutët” dhe u mbyllën në dhomën e gjumit derisa policia mbërriti pas 13 minutash me një qen që ndoqi gjurmët nëpër dëborë dhe gjeti dy të rinjtë.

Ata nuk kishin marrë asnjë objekt nga shtëpia dhe as nuk i kishin shkaktuar ndonjë dëm.

Gjykata mësoi se Gjoni dhe Koliqi kishin shkuar klandestinë në Britani me shpresën për të punuar, por pas kapjes nga policia 23-vjeçari tha: “Sa mirë që na kapën. Këtu është shumë ftohtë. Nuk kemi ku të shkojmë”.

Dy të rinjtë kishin udhëtuar 300 milje nga vendi ku qëndronin në Harringay në Londrën veriore përpara se të futeshin në shtëpi dhe të gjenin pronarët e saj brenda.

Policia zbuloi se Gjoni kishte kryer edhe një vjedhje tjetër 5 ditë më parë në një pronë me vlerë 3 milionë Paund në Halebarns.

Prokurori i çështjes tha se ai ishte larguar nga Shqipëria në moshën 14-vjeçare dhe kishte udhëtuar i vetëm drejt Gjermanisë. Në moshën 17-vjeçare kishte arritur në Britani në mënyrë klandestine. I ati kishte ardhur në rrugë ligjore dhe punonte në industrinë e ndërtimit.

Sebastiano Gjoni

“Në Shqipëri ndodhen nëna dhe gjyshja. Gjyshja është 90 vjeçe dhe e sëmurë. Gjoni tha se nuk ka shtëpi, punë dhe jeton ilegalisht këtu prej vitit 2018. Ai është inteligjent. Veç shqipes, flet rrjedhshëm italisht, gjermanisht dhe anglisht ndërsa kupton spanjisht dhe portugalisht. Ka qëndruar 9 muaj në burgun e të rinjve duke studiuar matematikë të avancuar. Është një artist entuziast dhe për këtë e përgëzojnë në burg. Ai e kupton se këto janë krime serioze dhe do të kthehet në Shqipëri”.

Sa për Koliqin, prokurori tha se ai bënte punë krahu për 50-60 Paund në ditë. Avokati i tij u shpreh se “i vjen keq për veprat që ka kryer. Ai e di se çfarë pasojash do të kishin veprimet e tij te banorët dhe është penduar. Kjo reflektohet në deklaratën e tij.

Ai nuk priste të gjente njeri në shtëpi. Asgjë nuk u mor dhe as u dëmtua. Ai erdhi në Britani në rrethana të dëshpëruara. Ai erdhi në mes të një gjakmarrjeje në Shqipëri që ia vendoste jetën në rrezik. Kjo kufizoi pikëpamjet e tij dhe në Londër po bënte punë që nuk paguheshin mirë.

Skelidano Koliqi

Një mik i sugjeroi të shkonin në Mançester për një punë më të mirë. Ai nuk kishte shtëpi, flinte në makinë. Nuk është justifikim, por shpjegon disa prej zgjedhjeve të dëshpëruara që bëri. Flet anglisht me vështirësi çka i bën kushtet aktuale në burg të vështira për të”, përfundon avokati.

Gjykata e dënoi Gjonin me 28 muaj burg ndërsa Koliqin me 18 pasi të dy pranuan veprën penale. Ata do të deportohen në Shqipëri pasi të lirohen nga burgu./tvklan.al