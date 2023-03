Saimir Kodra: Nënën lehonë e kanë rras në burg, kanë heq fëmijën nga gjiri. Çfarë marrinash!

21:41 16/03/2023

Stop përcolli mbrëmjen e kësaj të enjteje rastin e Arjan Hysenit në Sarandë, i cili prej 5 muajsh ndodhet në burg për shkak se makina që i dha pronari në Zvicër rezultoi e vjedhur. Duke marrë shkas nga kjo, Saimir Kodra u ndal edhe tek në Diana Bahçja, gruaja nga Shkodra e cila u arrestua 8 ditë pasi lindi djalin e saj, pasi një gjobë e papaguar për të cilën nuk kishte dijeni, iu konvertua në 50 ditë heqje lirie.

“Ky është 5 muaj në burg tani. Ajo e shkreta që sapo lindi është përsëri në burg, për një absurditet të këtyre instancave policore, prokurori, gjykate. Nëna lehone e kanë rras në burg mër plak. E kanë heq fëmijën nga gjiri i nënës, e kanë fut nënën në burg për një gjobë që nuk e dinte njeri, a ku di unë, çfarë marrinash. Pra ky është në burg, ka 5 muaj, ndërkohë që në qarkun e Sarandës qarkullojnë njerëz që janë dënuar për armëmbajtje pa leje ose janë armë me vete dhe i kanë thënë arrest shtëpie, sepse ashtu është… ose trafik lëndësh narkotike, arrest shtëpie. Gjetën këtë të shkretin edhe e kanë kalbur brenda”, tha Saimir Kodra nga studio e Stop.

Arjan Hyseni, pasi kishte punuar në Zvicër me një shtetas shqiptar, Shkëlqim Shameti, në vend të pagesës i kishte dhënë një makinë, duke bërë edhe certifikatën e shitjes. Kjo ndodhi në 20 Shtator 2022. Në 10 Tetor ai u nis drejt Shqipërisë. Në pikën kufitare të Qafë Botës, Arjani u ndalua dhe i thanë se makina është në alert, pasi është denoncuar e vjedhur në 10 Shtator 2022. Prej 5 muajsh Arjan Hyseni ndodhet në burg. Prokurori Ilir Hoxha dhe gjyqtarja Suela Xhani, duket se nuk kanë marrë në konsideratë disa detaje, që mund të kishin ndryshuar rrjedhën e ngjarjes. Stop solli edhe një bisedë më motrën e Arjan Hysenit. Ajo tregonte se kishte komunikuar me Shkëlqim Shametin, por ky i fundit ishte shmangur, duke lënë dyshime, se gjithçka është bërë me qëllim ( Lexo më shumë )./tvklan.al