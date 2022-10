Sakrifica e De Gea për United

23:00 27/10/2022

Manchester United po mendon që t’i ofrojë portierit David de Gea një kontratë të re, por me një pagesë më të ulët se sa ajo aktuale. Portieri spanjoll merr 375 mijë paund në javë dhe është një ndër më të paguarit te “Djajtë e kuq” dhe në Premier Ligë.

Por trajneri Erik ten Hag ende nuk është i bindur se De Gea është njeriu i duhur për projektin e tij. Portierit 31-vjeçar i përfundon kontrata në fund të sezonit, ndërsa ai ka qenë pjesë e klubit që nga viti 2011.

Dëshira e spanjollit është që të vazhdojë të qëndrojë, ndërsa shumë shpejt do të futet në 10-shen e futbollistëve me më shumë paraqitje te Juanjtid. Por që të vazhdojë të mbajë veshur fanellën e “Djajve të kuq”, 31-vjeçari do të detyrohet që të sakrifikojë jo pak.

Sipas “The Athletic”, kontrata e re do të ketë një ulje të konsiderueshme të pagesës së tij. Ten Hag shikon si alternativa të mira për portën, gardianin e Portos, Diogo Costa dhe atë të Atletik Bilbaos, Unai Simon. Që kur drejtimin e ekipit e mori Ten Hag, de Gea ka luajtur në 15 takime në këtë sezon.

