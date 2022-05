Salah do hakmarrje në finale ndaj Real

09:50 07/05/2022

Sulmuesi i Liverpool kërkon fitore ndaj “galaktikëve” për të shlyer humbjen e vitit 2018

Sulmuesi i Liverpulit Mohamed Salah e konsideron finalen e Ligës së Kampioneve kundër Real Madridit si një mundësi hakmarrjeje.

“Të kuqtë” u mundën nga “Galaktikët” në vitin 2018. Egjiptiani e bëri deklaratën pasi u përzgjodh si “Futbollisti i Vitit” nga Shoqata e Shkrimtarëve të Futbollit. “Los Blancos” siguruan kualifikimin pasi përmbysën Manchester City në “Bernabeu”.

Ndërsa Liverpuli eliminoi në gjysëmfinale Vijarealin me rezultatin e përgjithshëm 5-2. Salah është i paduruar për sfidën që do të luhet më 28 Maj në Paris. “Po, ne humbëm në finale. Ishte një ditë e trishtueshme për ne të gjithë. Por realisht mendoj se kjo do të jetë një finale ku do të marrim hak”.

Pas finales së luajtur 4 vite më parë, Salah e la fushën e lojës në lot për shkak të një dëmtimi të pësuar në dylyftim me Sergio Ramosin, ndërsa Los Blancos morën titullin pasi fituan 3-1.

Pak pasi Reali eliminoi City, Salah shkroi në Twitter se një punë ishte lënë përgjysmë e duhej përfunduar. Ndërkohë ai i ka bërë thirrje shokëve të ekipit që të përqendrohen edhe në Premier Ligë, që të mund të fitojnë titullin kampion.

