Sali Berisha: Akuzat e Gjykatës Speciale synojnë delegjitimimin e luftës së UÇK

00:00 15/12/2022

Akuzat e ngritura ndaj 4 ish-drejtuesve të UÇK për krime lufte, Sali Berisha thotë se synojnë njollosjen dhe delegjitimin e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Në një intervistë për emisionin Opinion në Tv Klan, Berisha shprehet se Gjykata Speciale e përbërë nga gjykatës ndërkombëtarë, po bën akuza të padrejta dhe monstruoze.

Blendi Fevziu: A e prek, a e dëmton, a e delegjitimon luftën e vitit 1997-1999 dhe rolin e UÇK akuza e Gjykatës Speciale? Hashim Thaçi që është sot nën akuzë është firmëtari i Rambujes, lexues i deklaratës së Pavarësisë së Kosovës, Jakup Krasniqi ka qenë kryetar i Parlamentit të Kosovës në momentin e shpalljes së Pavarësisë. Nuk po flas për rolin në luftë të tyre. A e delegjitimon kjo luftën? A i lë një njollë?

Sali Berisha: Padrejtësia, kjo me këtë akuzë absolutisht atë synon. Unë kam ndjekur çdo akt dhe deklaratë të gjykatës. Gjykata fillimisht deklaroi se nuk kemi të bëjmë fare me damkosjen e luftës, se kemi të bëjmë me krime konkrete, se kemi të bëjmë me krime të kryera pas futjes së trupave të NATO-s në Kosovë etj. Kurse tani rikthehen dhe përsërisin akuzën e Millosheviçit, sigurisht kjo është një fatkeqësi ndërkombëtare që një gjykatë sado që quhet e Kosovës por ka një trupë akuze dhe gjykatësish ndërkombëtarë të marrë përsipër këtë rol. Është jashtëzakonisht i papëlqyer. Uroj dhe shpresoj që të gjendet një mënyrë që në qoftë se është për të bërë drejtësinë askush nuk do të pengojë që drejtësia të bëhet sipas ligjeve. Por me akuza të tilla monstruoze bëhet e padrejta dhe jo drejtësia.

