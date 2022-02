Sali Berisha: Basha tradhtoi, nëse do mbronte votën sot do ishim në pushtet

11:39 18/02/2022

Nga Maqellara e Dibrës ku u takua me banorë të asaj zone, ish-Kryeministri Sali Berisha ka akuzuar kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha për tradhti.

Sipas Berishës, nëse Basha do të mbronte votat e demokratëve, sot Partia Demokratike do të ishte në pushtet.

“Kam një përshëndetje të veçantë për ata demokratë të Maqellarës që e kapën kriminelin e votave tek blinte vota dhe e bllokuan. Ku është ai sot? Ai është i lirë. Po pse është i lirë? Se Lulzim Brava tradhtoi. Se Lulzim Brava në vend që të merrej me mbrojtjen e votës tuaj siç e mbrojtën këtu djemtë e Maqellarës, në qoftë se do mbrohej vota siç mbrojtën demokratët e Maqellarës, sot ishim në pushtet ne. Por ai e kishte e kishte mendjen të qeveriste me Ramën. E kishte mendjen të ndajë pushtetin me Ramën. Në fakt, atë Rama e kishte marrë peng. Kjo është e vërteta absolute”, deklaroi ndër të tjera Sali Berisha. /tvklan.al