“Sali Berisha është kryetari i PD”, Boçi afër shtëpisë së ish-Kryeministrit: Mosbindja civile më e fortë vitin që na pret

12:39 31/12/2023

“Vendimet për drejtimin e partisë i ka marrë Anëtarësia. Sali Berisha është kryetari i PD-së. Partia Demokratike i ka të gjitha organet e zgjedhura në këmbë”, kështu është shprehur Oerd Bylykbashi në një prononcim për mediat jashtë shtëpisë së ish-kryeministrit Sali Berisha.

Bylykbashi, Boçi si dhe deputetë të tjerë demokratë dhe mbështetës të Sali Berishës janë mbledhur nga jashtë banesës së tij në mbështetje të ish-kryeministrit.

Ata janë shprehur se pavarësisht masës së sigurisë “arrest në shtëpi” me mbikëqyrje policore që gjykata ka vendosur për Berishën, aksioni opozitar do të vazhdojë.

Luçiano Boçi: Fatkeqësisht, kjo drejtësi ka kapërcyer mbrapa shumë dhe është ajo drejtësia e para viteve 90′ që kryen arrestime poltike dhe sulmon opozitën. Autorët e aferave sot janë jashtë hetimeve, hekurave. Denoncuesit janë në hetim dhe në masë arresti dhe arrestimi i tyre nuk është aspak juridik, por krejtësisht politik. Aksioni jonë nuk ndalet dhe me këto veprime, mazhoranca tregon hallin e vet dhe nuk është halli ynë ky sot. Aksioni ynë do të vazhdojë dhe të mos mendojë kush se PD do të stepet para këtyre veprimeve. Ne e kemi kryetarin tonë, e kemi të qartë aksionin, mosbindja civile do të jetë më e fortë në vitin që na pret, do të dëshmohet dhe në sallën e parlamentit. Sot është sulmuar jo thjesht PD-ja, por e gjithë shoqëria shqiptare në dimensionin e lirisë dhe demokracisë. Organizimi ynë do të dëshmohet, njerëzit kanë ardhur sot spontanisht me dëshirën e tyre.

Oerd Bylykbashi: Vendimi i djeshëm është dëshmia se ka përfunduar periudha e demokracisë. Opozita do të reagojë fort. Nuk jemi para një situate të zakonshme, rifillon një situatë krejt e re. Institucionet e drejtësisë të kapura në themel nga EdI Rama. Reagimi jonë do të jetë i qartë. Kjo drejtësi ka treguar se është armë politike. 2024 do të jetë një vit që i tregojë Ramës që regjimi i tij është i kalbëzuar dhe shqiptarët nuk do e pranojnë./tvklan.al