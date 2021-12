Sali Berisha: Nëse Basha nuk largohet, në 8 Janar protestë kombëtare. Marrim ndërtesën e PD

22:56 24/12/2021

5 Janari 2022 është afati i fundit që Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike i ka lënë Lulzim Bashës që të largohet nga zyra pas referendumit për shkarkimin e tij.

I ftuar në emisionin Zonë e Lirë në Tv Klan, Berisha u shpreh se nëse Lulzim Basha nuk largohet nga zyra më 5 Janar 2022, atëherë në datë 8 Janar do të ketë protestë kombëtare ku do të marrin pjesë 44 mijë anëtarët që votuan në referendum për shkarkimin e Bashës.

Më pas, 44 mijë anëtarët, shpjegoi Berisha, do të marrin në dorëzim selinë e Partisë Demokratike.

Ish-Kryeministri i ka bërë thirrje Lulzim Bashës që të respektojë vendimin e anëtarësisë që votoi në referendum për shkarkimin e tij.

“Në qoftë se i ka ngelur një nanogram në koshiencën e tij, ai nuk e pret atë datë por respekton vendimin e 40 mijë anëtarëve, po s’e bëri, data 8 do jetë datë proteste e fuqishme, është përcaktuar datë proteste kombëtare, 44 mijë anëtarë të Partisë Demokratike që firmosën të bëjnë historinë do të marrin në dorëzim ndërtesën e Partisë Demokratike. Kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi.

Nuk ka njeri që këtë vendim mund ta pengojë, e vetmja gjë që bëmë ishte që shtymë në kohë, i dhamë kohë, por vendimi dhe ekzekutimi i vendimit është pa apel, e ka vetëm anëtarësia. Referendumi ka vendosur që Lulzim Basha është thjesht deputet i Partisë Demokratike, uroj që ai ta lexojë këtë mesazh siç e kanë lexuar gjithë shqiptarët. 44 mijë anëtarë do të vijnë në Tiranë te selia për të shpëtuar pluralizmin. Në qoftë se 44 mijë anëtarë vendosin shkarkimin e kryetarit dhe atë e mban Edi Rama… Ky është një revolucion, ata që mendojnë ndryshe e kanë gabim”, u shpreh Sali Berisha.

ÇFARË THA TJETËR SALI BERISHA NË “ZONË E LIRË”

Berisha: Publikimi i rrogave, pasojë në biznese dhe familje, do ketë edhe divorce

“Megaskandali Ramagate shënon rrënimin e shtetit shqiptar. Shqipëria sot për mua shëmbëllen një ndërtesë të cilën zotërit e saj vodhën gjithçka të brendshme, u kthye në fund vodhën trarë dhe tjegulla dhe e kanë lënë atë në natyrë. Ky është skandali më i madh në botë kur një shtet të gjithë databazën e tij dixhital e vë në dispozicion të krimit, duke terrorizuar çdo qytetar me këtë akt.Po marrim rrogat. Rroga dëshmon së pari që ky është thjesht një piramidë e vërtetë ku dominon fund e krye mashtrimi. Nxjerrja e rrogave në shesh mbjell sherrnajën më të madhe në familjet shqiptare. Sepse familjet sot janë realisht me kontributorë si aksionerë, ku anëtarët nuk dëshmojnë se sa marrin por përcaktojnë kuotën që japin, por kjo është shumë e rëndë. Kjo ngjall një sherr të përgjithshëm brenda familjeve.

Kjo ka krijuar një revoltë të përgjithshme. Pas kësaj fillon një sistem shantazhi. Është një akt nga më të papërgjegjshmit që mund të ndodhë ndonjëherë. Është qytetar i dhunuar nga ai që i ka besuar sekretin.

Të gjithë janë punonjës, asnjë nuk e publikon rrogën e tij. Secili e mban atë në privatësi. Kjo u bë sepse Rama donte të zëvendësonte hajdutin ministër dhe Kryeministër me hajdutin universal.

Kush e di sa divorce do ketë kjo. Do ketë largim punonjësish nga ndërmarrjet. Psikoza të padiskutueshme.

Kanë nxjerrë rrogat e Shërbimit Informativ Kombëtar. Rrogat e SHISH i kanë nxjerrë përpara këta, ai ka qenë një veprim flagrant për sigurinë e Shqipërisë dhe të NATO, sepse sistemi i SHISH është i lidhur me sistemin e NATO-s dhe nxjerrja e pozicioneve dhe pagesave që u bë para disa kohësh ishte një rrjedhje e rëndë e sigurisë për NATO“.

Skandali i të dhënave/ Berisha: Nëse do më ndodhte mua do të jepja dorëheqjen

Sali Berisha: Kombi i një njeriu për shumë shekuj dhe historitë e fundit, ndoshta na duhet një kohë më e gjatë që të vetëndizemi.

Arian Çani: Pse në një vend tjetër po të dilte ky megaskandal njerëzit do kishin dalë direkt apo jo?

Sali Berisha: Absolutisht, Kryeministrit i ishte harruar emri si Kryeministër. Ishte shkarkuar me ceremoni.

Arian Çani: Ti vetë po të të dilte kjo do jepje dorëheqjen direkt?

Sali Berisha: Pa diskutim.

Arian Çani: Do e çoje vendin në zgjedhje?

Sali Berisha: Nuk mund të kishte diskutim.

Berisha: Basha u takua me Ballën dhe Veliajn në një darkë sekrete, pinë raki Skrapari

Sali Berisha: Një takim u bë një takim tre netë më parë.

Arian Çani: Po e dëgjova këtë.

Sali Berisha: Tre netë u bë një takim…

Arian Çani: Po në Tiranë.

Sali Berisha: Në një qelime, jo në Tiranë.

Arian Çani: E ke fjalën atje që shkuan për të ngushëlluar.

Sali Berisha: Ai ishte në qelime, jo në ngushëllim. Qelime është darka e mortit. Nuk i dike këto ti. Tjetër janë ngushëllimet e tjetër është qelimja. Pra këta të tre, kokë më kokë në një darkë intime të ndërmjetësuar nga Irfani.

Arian Çani: Po kush të tre, se njerëzit nuk e dinë?

Sali Berisha: Ishte Erion Veliaj, Lul Brava dhe Taulant Balla.

Arian Çani: U takuan të tre?

Sali Berisha: Darkuan të tre.

Arian Çani: Jo, jo, jo. Doktor.

Sali Berisha: Absolutisht po, me dëshmitarë.

Arian Çani: Po ata e përgënjeshtruan.

Sali Berisha: Këtë që po të them, ta them me siguri absolute.

Arian Çani: Po nuk ke një foto, një gjë.

Sali Berisha: Po nuk ka rëndësi, e ka parë bebja e syrit. Janë fotot, e kanë parë njerëzit me sy. U përpoqen ta nxirrnin si një ngushëllim.

Sali Berisha: A do më pyesësh pak se çfarë darkuan?

Arian Curri: Po në vdekje këto janë, pilaf, byrek.

Arian Çani: Pse di dhe menunë?

Sali Berisha: Raki Skrapari, i thanë shishet. Dhe hedhja në treg për të mbuluar aferat e mëdha të tyre, djegësat, shkarkimin ceremonial të Bashës nga 44 mijë anëtarë. Ata vendosën të hedhin në treg rrogat dhe të dhëna të tjera për të dëshmuar se ky shtet është i dështuar. Ata përpiqen të dështojnë me mekanizma të tilla. Plasën këtë bombë të turpshme, e duke ditur që këtu nuk ka drejtësi, këtu SPAK-u është SKAP. Për të shuar zhurmën…

Arrestimet për inceneratorët/ Berisha: Pas Lefter Kokës fshihen të tjerë, ai flet vetëm nëse…

“Lefter Koka nuk është gjë tjetër veçse hajduti i dobishëm. Lefter Koka në ujdi me të tjerë sepse asgjë s’bën dot Lefter Koka pa ndarë shuma të mëdha me të tjerë, Arben Ahmetajn edhe Edi Ramën. Ministria e Mjedisit nuk ka patur në buxhetin e saj qindarkë për djegësin e Elbasanit apo të Fierit. Ministria e Mjedisit nuk ka bërë asnjë tender, ja ka dhënë pa tender të njëjtës kompani me emër të ndryshëm që i ka dhënë Elbasanin, Fierin dhe Tiranën.

Lefter Koka nuk merrte dot kurrë një qindarkë nga buxheti i shtetit në qoftë se nuk vendoste ministri i Financave dhe Kryeministri. Ministri i Financave për të vendosur është i detyruar të shqyrtojë procedurën në çdo segment të saj dhe nuk i jep kurrë paratë. Ministri i Financave edhe të sikur të ishte buxhet i Ministrisë së Mjedisit nuk disbursonte një qindarkë nëse shihte se janë shkelur të gjitha kushtet. Lefteri u përdor nga Rama dhe Ahmetaj për të mbushur valixhe me para të buxhetit të shtetit. T’i verbojnë sytë paratë. Sa më shumë të kesh vjedhur aq më shumë do të vjedhësh.

Bashkia e Elbasant po të kishte hapur tenderin me çelësa në dorë sipas të gjitha gjasave shkonte 12-13 milionë. Por këta ja dhanë kompanisë së Zotos 22 milionë. U vodh këtu. Tani duhej djegësi i Fierit, 30 milionë. Edhe ai e njëjta skemë por kompania e Zotos me emër tjetër mori 30 milionë, bëri me çelësa në dorë për 15 milionë, tani nuk fituan më 9 milionë por fituam 15 milionë. Erdhi djegësi i Tiranës. Kuota u rrit në 130 milionë Euro. Një njeri u shtang. Arben Ahmetaj pasi e pa që kjo nuk ka ku të shkojë pa u zbuluar, nuk firmosi. Por ka firmosur në dy të tjerat. Lefteri nuk flet sepse Lefteri flet në qoftë se e pranon drejtësia për të penduar, por SPAK s’e pranon kurrë për të penduar se e di që Rama del si kreu i Meduzës së kësaj afere. Ai mund të flasë vetëm po të merret i penduar. Ai dënohet, por dënohet më pak“.

Berisha: Ka një mandat arresti nga jashtë për Arben Ahmetajn dhe Ëngjëll Agaçin

“Këtu kanë punë vetëm dy persona, kur nuk ekziston fondi, krijimin fondin e urdhëron vetëm Kryeministri. Njeriu numër 1 përgjegjës për vjedhjen është Edi Rama dhe vetëm Edi Rama. Po ashtu përgjegjës është dhe ministri i Financave, Arben Ahmetaj, i cili mund ta bllokoj Kryeministrin.

I thotë unë bllokoj fondin dhe jap dorëheqjen. Qarkullojnë disa fjalë, se ka një mandat arresti nga jashtë, mandat arresti për Engjëll Agaçin dhe Arben Ahmetajn. Ata kërkojnë arrestimin, nuk është nga Interpoli më duket. Një gjë është e sigurt, një strumbullar absolut është Ëngjëll Agaçi, ai është Sekretari i Përgjithshëm i vjedhjes shtetërore. A e di ti që Don Agaçio ka qenë kryesor në bordin e naftës. Ai është njeriu kryesor që i besoi Rama mbylljen e dosjeve të Lulzim Bashës. Ai është po kaq sa Ahmetaj në aferën e djegësve“. /tvklan.al