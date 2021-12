Sali Berisha: Nuk do të ndërpresim protestat deri sa të çlirojmë Shqipërinë nga narkoshteti

17:56 20/12/2021

Për dy arsye e thirri Sali Berisha protestën e sotme që u zhvillua para Kryeministrisë: Open Balkan dhe korrupsioni në aferën e inceneratorëve. Në fund të fjalës së tij, ish-kryeministri foli për arrestimin e Lefter Kokës dhe se si qeveria është e lidhur në këtë aferë.

Po ashtu ai hodhi akuza ndaj Lulzim Bashës pasi sipas liderit historik të demokratëve kërkon të mbyllë aferën e inceneratorëve. Berisha tha se nuk do të ndërpritet protestat deri sa të dërgohet para ligjit “regjimi i kleptokracisë”. Po ashtu Berisha pati një paralajmërim edhe për Ramën.

“Këto 8 vite U vodhëm u plaçkitëm më shumë se të gjithë qytetarët e tjerë të Europës dhe mbase edhe të botës. Këto 8 vite pasuria publike u shndërrua në pasuri të ministrave kleptokratë dhe kreut të qeverisë. Afera 3 mln Euro e djegësit të Ellbasanit është thjeshtë një kafe e mëngjesit për narkoqeveritarët. Lefter Koka e kam thënë dhe do e them është hajdut i dobishëm në këtë aferë të madhe, asgjë më shumë. Paratë, që të gjitha i dispononte firma e Edi Ramës me lejtnantin e tij kryesor Arben Ahmetaj.

SPAK-u, të cilit tani Lulzim Brava po i thur apotheoza kërkon të mbyllë, kërkon t’i vërë kapak aferës prej 430 milionë me 3 milionë Euro të vjedhura. Jo dhe jo. Jemi këtu të betohemi para njëri tjetrit dhe vetes se nuk do të ndërpresim kurrë protetën gjersa regjimi kleptokracisë të vendoset para ligjit. Ne si shqiptarë të votojmë të lirë për veten dhe vendin tonë. Ne këtu jemi, mijë dhe mijëra qytetarë të lirë. U mblodhëm me një thirrje të shpejtë. Por në 2 muaj ne arritëm të rimëkëmbim, të rivendosim në piedestal monumentin madhështor të pluralizmit që mori peng Edi Rama. Ky organ, ky ortek nuk ndalet më. Ndaj dhe më lejoni ta paralajmëroj Edi Ramën. Mos guxo t’i dalësh para. Mos mendo se me pakicë dhe stërpakicë mund të shtypësh shumicën se mjerimi të pret. Ne nuk ka forcë në botë që na ndalon në rrugën tonë. Kjo është protesta e parë. Ju ftoj të qëndrojmë të vendosur për serinë e pafundme të protestave të tjera gjersa të çlirojmë Shqipërinë nga narkoshteti. Të rikthejmë votën, shpresën dhe të ardhmen për çdo shqiptar”, tha Berisha./tvklan.al