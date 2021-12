Sali Berisha: Përgjegjësi edhe udhëheqja e shkuar e opozitës për rrokullisjen e Shqipërisë

Shpërndaje







18:01 20/12/2021

Situatën politike të Shqipërisë aktuale, ish-Kryeministri Sali Berisha ia atribuon një pjesë të përgjegjësisë edhe, siç thotë ai, ish-udhëheqjes së Partisë Demokratike, duke iu referuar shkarkimit të Lulzim Bashës.

Në mbyllje të protestës së tij, Berisha u shpreh se opozita nuk ngjalli shpresa te qytetarët shqiptarë.

“Në rast se Shqipëria është rrokullisur në këtë mënyrë, përgjegjësi ka dhe udhëheqja e shkuar e opozitës, e cila në asnjë rrethanë nuk dha shembullin dhe nuk priu për të ngjallur shpresën te qytetarët shqiptarë. Kjo kohë merr fund, ju e patë, një protestë e thirrur në 48 orë. Herë tjerë do ketë program protestash dhe asgjë nuk do ta pengojë për të bërë transparencë të plotë për të gjitha lidhjet e tmerrshme të Edi Ramës me krimin, korrupsionin, vjedhjet”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al