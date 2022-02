Sali Berisha: Policia shqiptare është e kanabizuar në çdo qelizë të saj

13:04 03/02/2022

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha gjatë fjalës së tij në foltoren e Kuvendit, foli për Policinë Shqiptare.

Sali Berisha: Policia shqiptare është e kanabizuar në çdo qelizë të saj. Një javë më parë pashë një qytetar teksa i thoshte policit se ajo kapelja kushton 350 euro të taksave të mija, ndërkohë në Suedi ka vlerën 15 euro. Një Polici e ideologjizuar, e dini se çfarë ndodhi dje? Drejtori i Policisë me porosi të këtij këtu dhe të bosit të tij i dërgon një mesazh të gjatë ngushëllimi, ish-drejtorit të Policisë Hoxhiste për 15 vite. Gjatë diktaturës, Policia e Shtetit dhe Enver Hoxhës, bënin garë se cila do të çonte në pranga më shumë, se cila do të internonte më shumë, pra Policia e Shtetit ishte një armë, siç ishte edhe ushtria. I dërgon mesazh vlerësimi me fjalët me superlativa një xhelati të shqiptarëve dhe ju prisni pastaj të luftohet krimi. Krimi më i pamëshirë është i kriminelëve në qeverinë shqiptare dhe bashkëpunëtorëve të tyre kudo që janë. /tvklan.al