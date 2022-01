Sali Berisha: Rruga që kemi për të bërë jo e lehtë, kalon përmes sakrificave

Shpërndaje







14:44 08/01/2022

Sali Berisha ka folur për herë të fundit për mediat në rrugicën përpara banesës së tij, duke njoftuar mbylljen e protestës për ditën e sotme.

Ish-Kryeministri deklaroi se rruga që kanë për të vazhduar nuk është e lehtë dhe do të kalojë përmes sakrificave.

“Të dëshojmë organizimin tonë, vendosmërinë tonë dhe të dëshojmë para mbarë shqiptarëve dhe botës se armiku më i egër pas Enver Hoxhës është Edvin Kristaq Rama dhe pengu i tij Lulzim Basha. Ju e patë vetë se si shpalosi Edi Rama skenarin e tij kundër pluralizmit politik në Shqipëri dhe Partisë Demokratike. Sot gjithçka doli e qartë si në dritën e diellit por kjo betejën tregon për të gjithë ne njerëzit e lirë se rruga e që kemi për të bërë nuk është një rrugë e lehtë. Se ajo kalon përmes sakrificave, se ajo kalon përmes një vendosmërie, por ju garantoj që është një rrugë e suksesshme dhe fitimtare.

Sot ne dëshmuam se jemi opozita e vërtetë e këtij vendi. Prej kohësh unë ju kam deklaruar se ky është një revolucion i pandalshëm, ky ndalet vetëm me përmbysjen e narkoshtetit, synon rikthimin në pushtet nëpërmjet votës së lirë të Partisë Demokratike. Në 3 muaj kohë ne rikthyem votën e lirë, në zemrat tona, në komunitetin tonë, në Partinë Demokratike. Tani mendojnë se mund të mbyllë në bunker Edi Rama me Lul bravën. Kurrë! Ndaj dhe le të shpërndahemi me betimin për t’u kthyer sa më parë në betejën tjetër edhe më të fuqishme se kjo”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al