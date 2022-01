Salianji: Aleatët do mbështesin kandidatët e PD, asnjë prej tyre nuk do guxonte të shkonte te një non grata

Shpërndaje







23:15 31/01/2022

Në studion e Opinion, Ervin Salinjani thotë që nuk ka asnjë diskutim që PD do marrë pjesë në të 6 bashkitë në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 Marsit dhe se do të garojë për t’i fituar të gjashta këto bashki. Por do të garojë e vetme apo në koalicion?

“Në zgjedhjet lokale ka një specifikë, sidomos në zgjedhje si këto ku kandidatët do të votohen pa këshillat bashkiakë dhe i gjithë konsultimi i gjerë që po bën PD në çdo nivel të institucioneve të saj, do të nxjerrë kandidatët më të mirë. Ka negociata për të mbështetur kandidatët, por PD do të jetë ajo që do të nxjerrë kandidatët. Shumica e partive që kanë qenë në koalicion me PD do të mbështesin kandidatin e PD në zgjedhjet e 6 Marsit.. .Nga negociatat që zhvillohen, shumica e partive që kanë qenë me ne do të mbështesin kandidatët tanë. Asnjë prej aleatëve, edhe nëse do të donin apo do të kishin ndonjë lloj afrimiteti po themi me Rithemelimin, as nuk do të guxonin të shkonin tek një non grata”.

Salianji u pyet edhe për koalicionin e bërë sot publik mes ish-Kryeministri Sali Berisha dhe LSI-së.

“Largimi i LSI është në fakt ajo që është e përhershme, një parti që është më shumë afër të majtës se të djathtës, një parti që edhe në zgjedhjet e fundit garoi e vetme dhe jo pjesë e një liste të përbashkët, siç janë diskutuar… të garuar më vete për shkak të një logjike politike që qëndron edhe sot. Atëherë argumenti politik, se këta i ndryshojnë shpesh argumentet, nuk ka kohezion, argumenti ishte që nuk mund të votohej një i djathtë një parti të majtë dhe nuk mund të jemi në listë, apo një kandidat të majtë dhe e anasjellta. Tani, ajo që nuk bëhej sipas tyre në zgjedhjet e 25 Prillit, për shkak të kësaj logjike, po bëhet tani. Çfarë po ndodh tani? Këtu kemi kandidatë të marrë me qira nga PD, dhënë tek LSI. Apo marrje me qira e logos së LSI nga disa të zhgënjyer brenda demokratëve”./tvklan.al