Salianji i bashkohet protestës së opozitës: Do të jem këtu me qytetarët derisa të zgjasë

12:15 11/02/2023

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji i është bashkuar protestës së sotme para Kryeministrisë.

I pyetur nga gazetarët për skenarin dhe kohëzgjatjen e këtij tubimi, Salianji u shpreh se përgjigjia u takon organizatorëve. Ai theksoi se do jetë në protestë me qytetarët deri në përfundim të saj.

“Duhet të pyesni organizatorët. Unë do të jem këtu me qytetarët derisa të zgjasë dhe për çfarëdo lloj vendimi që do të marrin. ”, tha Salianji.

Ndërkohë një numër i konsiderueshëm demokratësh janë mbledhur para Kryeministrisë si dhe 1500 efektivë janë vënë në gatishmëri për mbarëvajtjen e protestës.

Kreu i PD-së Sali Berisha pritet të dalë nga selia blu për të marshuar më pas drejt Kryeministrisë./tvklan.al