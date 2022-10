Salianji: Jepini dinjitet policisë, rritini pagat. Çuçi: Nga Shtatori pagat u rritën me 15 %

12:10 06/10/2022

Në interpelancën me Ministrin e Brendshëm, Bledi Çuçi, deputeti demokrat Ervin Salianji tha se efektivët e Policisë së Shtetit janë më të keq paguarit dhe kërkoi rritje të pagës së tyre.

“Fusni në polici njerëz që janë problematikë dhe ndodhi vrasja në komisariat… Pse ndodhin këto? Sepse ju çfarë keni bërë, policët e ndershëm, shikojini pak, pse nuk i ktheni përgjigje sindikatës apo drejtuesve të policisë? Nuk i jepni pagë shtesë. Atë shtesën që i keni rritur tani, nuk është as ai indeksimi për inflacionin. Pse me 50 lekë shtesë do t’i mbani ju policët? Marrin 500 mijë lekë, janë më të keq paguarit, të gjithë punonjësit e thjeshtë të Policisë së Shtetit. Jepini dinjitet, rritini pagat”.

Por ndryshe mendon Ministri Çuçi, i cili tha se prej Shtatorit, pagat për 75 përqind të trupës policore janë rritur me 15 përqind.

“Është rritja më e madhe që është bërë ndonjëherë në një moment të caktuar. Duke filluar që nga shtatori kemi rritur 15 përqind, pagat për 75 përqind të trupës së policisë, rritja më e madhe. Po të shtojmë dhe gjithë pagesat që ia rritëm për ata që shtrojnë detyrën jashtë vendbanimit, besoj është një nga formulat me të mira që ka pasur policia”./tvklan.al