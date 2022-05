Salianji: Mbledhjet e grupit parlamentar janë kthyer në një përpjekje për protagonizëm personal

Shpërndaje







17:13 05/05/2022

Në një deklaratë për mediat nga selia e Partisë Demokratike, deputeti i PD-së, Ervin Salianji është shprehur se prej 2 muajsh, mbledhjet e grupit parlamentar janë kthyer në një përpjekje për protagonizëm personal.

Salianji ka thënë ndër të tjera se reforma territoriale dhe zgjedhore kanë mbetur pezull për shkak të mungesës së emrave të opozitës.

Ervin Salianji: Edhe me zotin Alibeaj diskutuam që mbledhja të jetë e përbashkët dhe është e palogjikshme të mos pranohet të ulemi me njëri tjetrin të diskutojmë. Prej 2 muajsh, mbledhjet e grupit parlamentar janë kthyer në një përpjekje për protagonizëm personal. Ashtu siç e ka zhvendosur fokusin qoftë nga përballja me qeverinë dhe nga 2 reformat që ka propozuar PD. Reforma territoriale dhe zgjedhore kanë mbetur pezull për shkak të mungesës së emrave të opozitës. Siç kam komunikuar, të gjithë deputetët duhet t’i japin zgjidhje krizës që ka ardhur dhe për shkak të ndarjes në palë dhe të mos i shpërndajë më demokratët në çdo cep./tvklan.al