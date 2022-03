Salianji: T’i hapim rrugë negociatave pa ultimatume për bashkimin e PD-së

Shpërndaje







22:24 23/03/2022

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji në një deklaratë për mediat është shprehur se në mbledhjen e Kryesisë së Partisë Demokratike ka insistuar në bashkimin e demokratëve. Gjatë fjalës së tij, Salianji theksoi se nuk ka pasur propozime për emra konkretë.

Ervin Salianji: Është afër fundit mbledhja. Ajo çfarë kam insistuar unë është se PD duhet të bëjë çdo hap për bashkimin e demokratëve dhe të jepet mundësia për negociata me një grup që të përfshijë palët që kanë pasur një ndarje me PD-në zyrtare. Është momenti për të reflektuar qartësisht për të pasur mundësinë që PD-ja të kthehet fituese. Negociatat nuk duhet të jenë me ultimatume. Besoj se do të arrihet në këtë konkluzion për t’i hapur rrugë negociatave për të bashkuar PD-në dhe për të mos vendosur ultimatume. Nuk pati propozime për emra konkretë. Këtu besoj se duhet të qëndrojmë në këto shina. Kanë ndodhur ngjarje që demokratët i kanë përçarë, ne na takon që të ulim çdo përçarje. Të gjithë e kanë përjashtuar njëri-tjetrin. Na na bashkojnë shumë më shumë gjëra se na ndajnë./tvklan.al