Përbërësit:

250 gr gjel deti

100 gr sallatë jeshile

100 gr pomodorini

100 gr majonezë

50 gr majdanoz

50 gr mustardë

30 gr vaj ulliri

20 gr mjaltë

20 gr gjalp

2 qepë të njoma

1 qepë e kuqe

1 spec djegës

1 thelb hudhër

Përgatitja:

Fillimisht presim në copëza të vogla fileton e gjelit dhe e skuqim në gjalp në një tigan. Coptojmë me dorë në copëza sallatën jeshile dhe e vendosim në një tas. Shtojmë mbi të specin djegës të grirë imët, qepën e guqe të grirë, pomodorinit dhe salcën e përgatitur me frulator me përbërësit: mjaltë, majonezë, mustardë, ullinj./tvklan.al