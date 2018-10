Salvini përplaset me Junker

Zv/kryeministri italian Mateo Salvini iu kundërpërgjigj ashpër kreut të Komisionit Europian Zhan Klod Junker. Ai e quajti të pamatur Junkerin, i cili paralajmëroi rrezikun e një krize greke në Itali me reformat buxhetore të qeverisë euroskeptike e Romës.

Në Komisionin Europian, Italinë e krahasuan me Greqinë. Si mendoni?

Mateo Salvini, zv/kryeministër i Italisë: Flas vetëm me njerëz të matur, që s’bëjnë krahasime që s’janë as në qiell as në tokë.

Salvini i kërkoi kryekomisionerit europian të mos bëjë deklarata që nxisin reagime negative në tregjet europiane. Qeveria italiane ka në plan të vendosë të ardhura bazë për të papunët dhe ata me të ardhura shumë të ulta dhe të vendosë një taksë të sheshtë 15 – 20% mbi të ardhurat e individëve dhe kompanive, duke thyer masat antikrizë të përcaktuara nga institucionet europiane. Për Komisionin Europian, kjo do të thellonte defiçitin e Italisë që konsiderohet si më i madhi pas Greqisë, sa 132% i Prodhimit të Brendshëm Bruto, çka do të shkaktonte një krizë të re në Eurozonë, me një efekt shumë herë më të fortë se kriza greke, pasi Italia konsiderohet ekonomia e tretë e BE-së.

