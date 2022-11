Samiti BE-BP në Tiranë, Rama: Domethënëse për shkallën e respektit që Shqipëria ka fituar ndërkombëtarisht

Shpërndaje







19:03 03/11/2022

Shqipërisë i është dhënë sot me propozim të kancelarit gjerman Scholz kryesimin i Procesit të Berlinit, organizimi në Tiranë i samitit të ardhshëm.

Në lidhje me këtë, përmes një postimi në Facebook, Kryeministri Rama ka thënë se kjo ngjarje e madhe ndërkombëtare dhe e pandodhur ndonjëherë në Shqipëri, janë domethënëse për shkallën e respektit që Shqipëria i ka fituar në arenën ndërkombëtare.

Kryeministri Rama shton se edhe pse jemi një vend i vogël, “sot kemi fituar respekt duke u dhënë të gjithëve respekt, por edhe duke kërkuar respekt nga të gjithë”.

Në postimin e tij, Kryeministri Rama ka dhënë një mesazh për të gjithë teksa shkruan: Shqipëria është shtëpia jonë, që nuk shahet kurrë në gjuhë të huaj, por vetëm mbrohet e promovohet për njëmijë e një të mirat e saj.

Edi Rama: Sot Shqipërisë iu dha me propozim të kancelarit Scholz, kryesimi i Procesit të Berlinit dhe organizimi në Tiranë i Samitit të ardhshëm. Më 6 Dhjetor në Shqipëri do të mbahet i pari Samit i Bashkimit Europian me Ballkanin Perëndimor në rajonin tonë. Këto ngjarje të mëdha ndërkombëtare të pandodhura kurrë më parë në Shqipëri, të paimagjinueshme deri disa kohë më parë për t’iu besuar një qeverie të Shqipërisë, janë domethënëse për shkallën e respektit që Shqipëria ka fituar ndërkombëtarisht. Ne mbetemi një vend i vogël, me hallet e problemet tona që duan kohën, durimin e punën tonë për t’u zgjidhur, por ne sot kemi fituar respekt duke u dhënë të gjithëve respekt, por edhe duke kërkuar respekt nga të gjithë. Lutem çdo ditë që të gjithë ne, shqiptarët, në radhë të parë ata që komunikojnë me botën, politikanë, gazetarë, artistë, sportistë e të tjerë, ta mësojmë nga popuj të tjerë pa humbur akoma kohë të pafundme, se Shqipëria është shtëpia jonë, që nuk shahet kurrë në gjuhë të huaj, por vetëm mbrohet e promovohet për njëmijë e një të mirat e saj. Ndërsa për të metat e mangësitë, dëmtimet e riparimet që ka nevojë, na del e tepron ta bëjmë në shqipen tonë të bukur dhe të pasur./tvklan.al