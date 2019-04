Samiti i Ballkanit, Merkel takohet të hënën me Kryeministrin Rama

Të hënën pasdite Kancelarja gjermane Angela Merkel do të takohet me Kryeministrin Edi Rama ku dhe do të zhvillojnë një bisedë.

Fillimisht Merkel do të presë kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ndërsa më pas do të zhvillojë një bisedë me kryeministrin Rama.

Lajmi është bërë i ditur me anë të një njoftimi për shtyp nga Kancelarja gjermane ku bëhet e ditur dhe axhenda.

Ky takim vjen në kuadër të Samitit për Ballkanin, ku të gjithë udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor do të mblidhen bashkë të hënën në Berlin, me ftesë të kancelares Angela Merkel dhe presidentit Emmanuel Macron./tvklan.al