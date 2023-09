Samiti i G20 mblidhet pa Kinën e Rusinë

12:20 08/09/2023

Bojkoti, shkak fletarrestimi i lëshuar nga gjykata Ndërkombëtare Penale për Putin

Samiti i G20 fillon nesër në Nju Delhi, duke bashkuar liderët botërorë. Presidenti Biden si krerë të tjerë shtetesh kanë mbërritur për të marrë pjesë në samitin dy-ditor, ndërsa në vend siguria është maksimale.

Lideri i Kinës, Xi Jinping dhe presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, nuk do të jenë të pranishëm. Analistët thonë se presioni i brendshëm ekonomik dhe tensionet mes Indisë dhe Kinës kanë kontribuar në mungesën e liderit kinez këtë herë.

Pjesë e axhendës do të jetë lufta në Ukrainë si dhe mbështetja ekonomike dhe ushtarake. Bashkimi Evropian dëshiron që G20 të fokusohet në trajtimin e sfidave globale për sigurinë e ushqimit dhe energjisë, teksa Rusia bllokon eksportet e grurit të Ukrainës përmes Detit të Zi.

Nga ana tjetër presidenti amerikan, Joe Biden kërkon të forcojë marrëdhëniet e tij me Modi, një lider që ai e sheh si politikisht të qëndrueshëm dhe beson se është i interesuar në thellimin e lidhjeve strategjike dhe ekonomike.

Ndarjet më të thella mbi luftën e Rusisë në Ukrainë rrezikojnë të prishin përparimin edhe në çështjen e të ndryshimeve klimatike. Nëse takimi i Delhi-t dështon të prodhojë një deklaratë të përbashkët, do të ishte i pari në historinë e samitit të G20 dhe do të ngrejë pikëpyetje në lidhje me qëndrueshmërinë e grupit.

