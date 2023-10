Samiti i Paqes në Kajro përfundon pa marrëveshje për Gazën

Shpërndaje







20:48 22/10/2023

Egjipti dhe Jordania paraqesin “vijat e kuqe” kundër zhvendosjes së palestinezëve

Një konferencë ndërkombëtare paqeje, e organizuar dje nga Egjipti për Lindjen e Mesme kërkoi dhënien fund të një lufte vdekjeprurëse midis Izraelit dhe Hamasit, i cili kontrollon Rripin e Gazës.

Izraeli nuk u përfaqësua në takimin, i quajtur zyrtarisht “Samiti i Kajros për Paqen”.

Disa folës në tubim shprehën frikën se luftimet e vazhdueshme mund të kalojnë në një luftë më të gjerë rajonale, me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres duke bërë thirrje për veprim “për t’i dhënë fund këtij makthi të tmerrshëm”. Guterres renditi tre qëllime të menjëhershme: ndihmën e papenguar humanitare për civilët, lirimin e menjëhershëm dhe të pakushtëzuar të të gjithë pengjeve dhe përpjekjet e kryera për të frenuar dhunën për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit.

”Konflikti mund të zgjidhet vetëm me një zgjidhje me dy shtete, një për izraelitët dhe një për palestinezët”, tha ai.

Në një fjalim hapës në konferencë, presidenti egjiptian Abdel-Fattah al-Sissi tha se qëllimi i takimit duhet të jetë “arritja e një udhërrëfyesi për t’i dhënë fund tragjedisë aktuale humanitare dhe për të ringjallur procesin e paqes”.

Ai shtoi se samiti u mbajt në “kohë të vështira që testonin njerëzimin”.

Udhëheqësi i Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas i dha mbështetjen e tij pozicionit të al-Sissit.

“Ne nuk do të pranojmë zhvendosjen. Ne do të qëndrojmë të palëkundur në tokën tonë pavarësisht nga sfidat. Ne nuk do të largohemi. Nuk do të ikim. Nuk do të ikim. Ne do të qëndrojmë në tokën tonë”, shtoi ai.

Mbreti Abdullah II i Jordanisë, vendi i të cilit mban lidhje diplomatike me Izraelin, shprehu “refuzim të qartë” të zhvendosjes së detyruar të palestinezëve.

“Ky është një krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar dhe një vijë e kuqe për të gjithë ne”, tha ai.

Monarku bëri thirrje gjithashtu për një “mbarim të menjëhershëm të luftës në Gaza”, mbrojtjen e civilëve dhe miratimin e një “pozicioni të unifikuar që dënon pa dallim shënjestrimin e civilëve”. Ai kritikoi ashpër fushatën ushtarake izraelite në Gaza.

“Është ndëshkim kolektiv i një popullate të rrethuar dhe të pafuqishme, është një shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Është një krim lufte”, tha ai.

Konferenca njëditore u hap menjëherë pasi kamionët e parë që transportonin ndihma humanitare filluan të lëviznin përmes kalimit të vetëm kufitar të Egjiptit me Rripin e Gazës. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock bëri thirrje për “dallim midis terroristëve dhe popullsisë civile në çdo kohë”.

“Për Gjermaninë, siguria e shtetit të Izraelit është e panegociueshme”, tha ajo.

Udhëheqësit dhe diplomatët botërorë kanë nxituar në Lindjen e Mesme pasi Hamasi lëshoi një sulm terrorist në shkallë të gjerë mbi Izraelin, duke shkaktuar sulme ajrore hakmarrëse në enklavën shumë të populluar palestineze.

Egjipti tha se ftesa e tij për samitin synonte të krijonte një “konsensus ndërkombëtar” për të bërë thirrje për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme “që ka marrë jetën e mijëra civilëve të pafajshëm” në palët palestineze dhe izraelite.

“Ky konsensus paralajmëron gjithashtu për rreziqet e përhapjes së konfliktit aktual në zona të tjera të rajonit”, shtohet në një deklaratë presidenciale egjiptiane në anglisht.

Pa e shpjeguar, deklarata tha se pjesëmarrësit e konferencës u takuan “për të konsultuar dhe zbuluar mënyra për të çuar përpara përpjekjet drejt kontrollit të krizës që po rëndohet” në Gaza dhe drejt shtensionit ushtarak.

Klan News