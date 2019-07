Samiti i Poznanit, PD: Shqipëria e izoluar

Partia Demokratike akuzoi sot Kryeministrin si përgjegjësin kryesor që Shqipëria nuk përfitoi investime në samitin e Poznanit.

Të vetmet vende në botë, sipas opozitës, që nuk kanë patur investime të huaja në këto 6 vite janë Shqipëria dhe Koreja e Veriut.

“Samiti i Poznanit i vendeve të Ballkanit Perëndimor e rikonfirmoi izolimin ekonomik dhe politik të Shqipërisë dhe paaftësinë e vendit tonë për të qenë pjesë e ekonomisë europiane. Shqipëria nuk mori asgjë nga ky samit, asnjë qindarkë dhe asnjë mbështetje ekonomike. Të gjitha vendet e tjera të Ballkanit morën dhjetra e qindra miliona Euro falas, kurse Shqipëria mori një foto me të cilën mburret Kryeministri në Facebook.

Shqipëria shkon si vendi më i korruptuar në Evropë me një qeveri të kapur nga krimi. Korrupsioni dhe lidhjet me krimin janë arsyeja pse BE nuk i jep Shqipërisë asnjë qindarkë. Ekonomia është katastrofa më e madhe e qeverisjes së Rilindjes”, deklaroi ish-deputeti demokrat Agron Shehaj. /tvklan.al