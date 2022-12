Samiti i Tiranës/ Kryeministrja e Estonisë: Jemi mbështetje e fortë e anëtarësimit të anëtarëve të rinj në BE

11:04 06/12/2022

Kryeministrja e Estonië Kaja Kalla ka mbërritur në Tiranë për samitin BE-Ballkani Perëndimor, ku është pritur nga Kryeministri Edi Rama.

Ajo është shprehur se Estonia është mbështetëse e fortë e anëtarësimit në BE të anëtarëve të rinj.

“Jam shumë e kënaqur për këtë Samit, jam shumë e kënaqur që ndodhem këtu në Tiranë për këtë Samit. Presim me padurim diskutimet. Estonia është mbështetëse e fortë e anëtarësimit në BE dhe anëtarët e rinj të bëhen pjesë e BE. I jemi shumë mirënjohës Shqipërisë për punën në Këshillin e Sigurimit dhe në punën për Ukrainën. Kemi një Europë, një botë, na duhet të punojmë për paqen në këtë rajon, faleminderit”, ka thënë Kaja Kalla. /tvklan.al