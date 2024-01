Samsung prezanton Galaxy S24, tejkalon konkurrentët me Inteligjencën Artificiale

11:20 17/01/2024

Samsung do të mbajë sot një event prezantimi të smartphone Galaxy S24. Përveç modeleve standard si S24 dhe S24+, do të prezantohet edhe versioni Ultra i cili është fokusi kryesor dhe vjen me çmim më të lartë.

Elvis Bregu, ekspert dixhitalizimi dhe teknologjie thotë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se risia kryesore në pjesën e paraqitjes është veshja me titan, njësoj si te iPhone 15, i cili e bën pajisjen më rezistente dhe më të lehtë. Sa i përket veçorive, ka përmirësime në baterinë e celularit.

Elvis Bregu: Në versionin S24 Ultra pritet që bateria të jetë 5000 mA që është faktikisht bateria më e madhe që kemi parë deri më tani, të paktën në këtë linjë telefonash por nga ana tjetër edhe karikimi është me 45 Watt, kjo është goxha mirë, nuk është 60 Ëatt që është maksimumi, por prapë është shumë mirë. Të gjitha këto vijnë si pasojë e nevojës që telefoni ka për energji sepse kemi tani një telefon që nuk është thjesht një telefon, është një pajisje elektronike.

Aldo: Ai herë pas here është edhe telefon. Ndonjëherë edhe mund të marrim në telefon, po.

Elvis Bregu: Edhe ka nevojë për shumë energji, ai shpenzon shumë energji sidomos po të kemi parasysh që këto telefona përdoren shumë edhe për të luajtur dhe lojërat shpelnzojnë shumë energji. Një fenomen që ndodhte deri më tani me telefonat inteligjentë…

Aldo: Deri tani është S23 Ultra?

Elvis Bregu: Deri tani është S23 Ultra, nëse ti e përdor shumë duke luajtur ose me intensitet të lartë grafik, ky telefoni ose bateria fillon e nxehet, pra ka një rritje të temperaturës deri diku ose nëse e mban gjithë kohës në karikim. Ndërkohë që flitet që S24 nuk do ta ketë këtë problem, ka bërë disa ndryshime në mënyrën se si lëviz temperatura dhe nxehtësia.

Revolucioni i Samsung është vendosja e platformës së Inteligjencës Artificiale.

Elvis Bregu: Samsung ka bërë dy gjëra që janë revolucion ka bërë Galaxy AI Platform që quhet, ka bërë platformën e vet të Inteligjencës Artificiale të cilën po e integron me të gjitha pajisjet.

Aldo: Domethënë, unë që do e marr këtë, do e blej, çfarë ndodh?

Elvis Bregu: Gjëja më e bukur që pritet të jetë e përfshirë është pjesa e përkthimit në kohë reale, pra ti mund të marrësh në telefon një kinez dhe telefoni vetë do bëjë përkthimin nga anglisht apo shqip në gjuhën kineze dhe ti do ta marrësh përgjigjen prapë nga kinezi në gjuhën tënde.

Inteligjenca Artificiale do të jetë e integruar në funksionalitetet e pajisjes. Bregu ilustron disa prej tyre përmes shembujve.

Elvis Bregu: Nëse ti bën një foto që në krye të herës, që kur foto bëhet, shkrepet, ajo është e përpunuar dhe e përmirësuar nga Inteligjenca Artificiale, pastaj ke mënyra për ta modifikuar foton, për shembull ke mundësinë që ta marrësh një person apo një objekt nga fotot dhe ta heqësh. Kjo ka qenë në fakt edhe te versionet e mëparshme.

Aldo: Kjo shërben për raste divorci, po.

Elvis Bregu: Ajo që kanë bërë është që ti mund ta lëvizësh nga fotoja një objekt apo një person, ta çosh në një foto tjetër dhe mbi të gjitha, ajo që kanë arritur dhe që pritet të dalë sot është modifikimi apo editimi i videove me të njëjtën mënyrë Inteligjence Artificiale. Pra, siç ke një foto dhe mund të heqësh një objekt mund të marrësh një video dhe t’i bësh ndryshime nga më të ndryshmet.

Aldo: Çfarë thua? Kjo është me pagesë apo pa pagesë?

Elvis Bregu: Në momentin që ti të jesh i regjistruar te llogaria e Samsung, me ç’ shoh deri tani duhet të jetë pa pagesë, vjen e përfshirë.

Veç të tjerash, është optimizuar “Battery Health” e cila ka kaluar nga 85% në 80 për të rritur jetëgjatësinë./tvklan.al