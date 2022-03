Sanksione edhe Kinës nëse ndihmon Rusinë

22:20 13/03/2022

Paralajmërimi nga Jake Sullivan, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA

Kina do të përballet me pasoja të rënda nëse e ndihmon Rusinë të shmangë sanksionet. Paralajmërimi i ashpër erdhi nga këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan, i cili do të takohet në Romë të hënën me kryediplomatin kinez Yang Jiechi. Sullivan i tha rrjetit televiziv CNN se Shtetet e Bashkuara besojnë se Kina ishte në dijeni për planet e Rusisë për të pushtuar Ukrainën, por jo për hollësitë.

Tani, tha Sullivan, Uashingtoni po vëzhgon nga afër se deri në çfarë mase Pekini do t’i ofrojë mbështetje ekonomike ose materiale Rusisë.

“Ne po i komunikojmë drejtpërdrejt, privatisht Pekinit, se do të ketë absolutisht pasoja nëse ndihmon për shmangien e sanksioneve ose e mbështet Rusinë për t’iu shmangur sanksioneve,” tha Sullivan.

Një zyrtar i lartë i administratës së Biden tha se lufta në Ukrainë dhe ndikimi i saj në sigurinë rajonale dhe globale do të ishte një “temë e rëndësishme” gjatë takimit të Sullivan me Yang, duke pasur parasysh lëvizjet e Kinës për t’u lidhur me Rusinë për të çuar përpara vizionin e tyre për rendin botëror.

Takimi, i cili ishte në planifikim prej disa kohësh, është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë nga Uashingtoni dhe Pekini për të mbajtur kanale të hapura komunikimi dhe për të menaxhuar konkurrencën midis dy ekonomive më të mëdha të botës, tha zyrtari. Nga takimi nuk pritej ndonjë rezultat specifik, shtoi burimi, duke folur në kushte anonimiteti.

Klan News