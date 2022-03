Sanksionet ndaj Roman Abramovich

13:34 10/03/2022

Biznesmeni rus nuk mund të shesë aksionet e klubit të Chelsea

Sanksionet nga qeveria britanike ka ngrirë pasuritë e Roman Abramovich përfshirë këtu edhe klubin e Chelsea. Klubit londinez i është dhënë një licensë speciale për të vazhduar aktivitetet e futbollit, por kjo masë pengon shitjen e saj së paralajmëruar nga manjati rus ditët e fundit. Veprimet e ndërmarra do të pengojnë Chelsea të kryejë merkato gjatë verës, nga rinovimi i kontratave që skadojnë në Qershor deri te shitja e biletave dhe tregtimi i mallrave zyrtarë të klubit.

Një problem ky për trajnerin e Bluve të Londrës, Tomas Tuchel, i cili do të humbasë Rudiger, Kristensen dhe Azpilikueta me parametra zero. Abramovich është mes biznesmenëve që kanë qenë shumë afër presidentit të Rusisë, Vladimir Putin, me të cilin ka pasur një marrëdhënie të ngushtë për dekada. Kjo marrëdhënie interesi e ka lejuar atë të marrë përfitime financiare ose përfitime të tjera materiale nga Putini dhe qeveria e Rusisë.

Londra zytare njoftoi se ka urdhëruar ngrirjen e aseteve të shtatë biznesmenëve rusë, përfshirë Roman Abramovich, Igor Sekin, Oleg Deripaska dhe Dmitri Lebedev, pasi ata u shtuan në listën e sanksioneve të vendit.

Klan News