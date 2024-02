“SAPO Mag”: Arsyet pse duhet të vizitoni Shqipërinë

Shpërndaje







10:51 07/02/2024

Media portugeze thotë se Shqipëria është një destinacion turistik në rritje

Shqipëria vazhdon të jetë një destinacion turistik në rritje në Evropë dhe arsyet për ta eksploruar atë nuk mungojnë. E përditshmja portugeze “SAPO Mag” thotë se Shqipëria është një vend i përballueshëm, njerëzit janë shumë miqësorë, peizazhet variojnë nga malet deri te plazhet me ujra të kristaltë.

Ndër arsyet që përmend pse vendi ynë duhet të vizitohet është sepse Shqipëria konsiderohet një destinacion turistik i lirë, sidomos kur bëhet fjalë për cmimet e akomodimit dhe ushqimit.

Arsyen tjetër që përmend është siguria në vend ndërsa thekson se komunikimi me vendasit është shumë i lehtë. Shumica e shqiptarëve flasin shumë mirë në anglisht, por ka edhe nga ata që janë njohës të mirë edhe të gjuhës italaine. Media portugeze rekomandon që udhëtarët e huaj të mbajnë para me vete pasi shumica e restoranteve dhe shpesh edhe hotelet nuk pranojnë pagesa me kartë.

Duke pasur parasysh afërsinë e Shqipërisë me vendet e Eurozonës, monedha euro pranohet gjerësisht.

Ndër të tjera thekson se Shqipëria njihet për tolerancën fetare dhe kjo është e dukshme me numrin e kishave ortodokse dhe katolike, së bashku me xhamitë nëpër qytete.

Shqipëria ka gjithashtu edhe një histori të pasur. Nuk mungojnë bunkerët e shpërndarë në të gjithë vendin. Diktatori Enver Hoxha urdhëroi ndërtimin e më shumë se 100,000 bunkerëve për t’u mbrojtur nga ndonjë sulm i mundshëm.

Klan News