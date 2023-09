“Sarkazma ime e ka shqetësuar Ramën, m’i përmendte shprehjet në Parlament”, Ndoka: E shigjetoj aty ku ai ka dobësi

11:52 08/09/2023

Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka, thotë se sipas tij, Kryeministrin Edi Rama e kanë shqetësuar deklaratat e tij të shkurtra me humor, të cilat shton se kryesocialisti i ka përmendur disa herë në Parlament.

I ftuar në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Nard Ndoka, shprehet se e shigjeton kryeministrin Rama aty ku ka dobësi pasi thotë se sipas tij, kryesocialisti nuk e ka dhunti humorin.

Nard Ndoka: Janë disa personazhe që merren vetëm me kundërshtarin. Prej këtyre, në fillim më kanë ardhur nga PS. Aty ka qenë edhe zanafilla e memeve negative për të më sulmuar, për të më bërë qesharakë, për të baltosur. Të njëjtën gjë bëri edhe Lulzim Basha, mori një kopje të shëmtuar. Edhe sot janë disa emra të njohur publikë që paguhen nga Basha për të baltosur kundërshtarin. Unë, për fatin e keq kam rënë pre e 2 palëve, edhe kundërshtar me PD-në, edhe me PS-në. Unë jam përpjekur ta moderoj këtë realitet, sepse nëse i sulmon, kthehet në “boomerang”. Unë i kam përdorur në shumicën e herëve. Edhe stili im ky ka qenë, humori, sarkazma, me mesazhet e shkurtra në Facebook, në Twitter, çfarë e ka shqetësuar edhe Edi Ramën që i përmendte disa herë në Parlament shprehjet e mia. E shigjetoj aty ku ai ka dobësi sepse ai është përpjekur në mënyrë artificiale që të bëjë shakatorin. Rama nuk e ka dhunti humorin, e bën në mënyrë të sforcuar, nuk e ka në ADN. Edhe në Itali bëri në gafë të madhe, bëri një batutë që e kishte lexuar në rrjetet sociale për Putinin, la kokrrën e namit.

Andi Vrapi: Të bëhemi pak të drejtë, e kuptojmë se jeni kundërshtarë, por nuk mund të ja heqim të gjithë meritat sepse të arrish që ngjarje shumë serioze të zhvendosësh vëmendjen me gjëra që janë sipërfaqësore, është aftësi. Ka arritur që të devijojë situata të rëndësishme. Është një lloj aftësie.

Nard Ndoka: Edhe ato kur është “direkt”, ky i ka të programuara. Nuk është një njeri që e prodhon debatin. Rama është zero kur replikon direkt me të./tvklan.al