Sarkozi i përfshirë në skandalin e korrupsionit në PE

22:45 17/12/2022

“Le Monde”: Ish-Presidenti në hetim për përzgjedhjen e Katarit si vendi i Botërorit 2022

Skandali i lidhjeve korruptive mes figurave të larta politike të Europës dhe Katarit përfshinë dhe ish-Presidentin francez Nikolas Sarkozi.

E përditshmja Le Monde shkruan se Sarkozi është në qendër të një hetimi të nisur nga Prokuroria financiare franceze për korrupsion në përzgjedhjen e Katarit si vend për zhvillimin e Botërorit të këtij viti, ku mund të jenë përfshirë edhe politikanë të tjerë vendas.

Afera sipas Le Monde nis që me drekën e famshme të 23 Nëntorit 2010 në Pallatin Elize, ku Sarkozi në atë kohë President ftoi Tamim bin Hamad al-Thanin, emirin e ardhshëm të Katarit. Dreka u zhvillua 3 javë para se Franca të jepte mbështetje për Botërorin 2022 në Katar.

Në këmbim të investimeve që Botërori solli për zhvillimin e vendit të vogël të Gjirit Persik, marrëveshja e dyshuar Sarkozi – Al Thani parashikonte blerjen nga Katari të PSG, kontrata prej miliona Eurosh për blerjen e armëve franceze etj. Po ashtu Katarit i jepej akses i gjerë përmes Francës në botën e financave, sipërmarrjes, sportit e hotelerisë. Ka dyshime të forta se në 10 vite, në Katar mbi 15 mijë të huaj kanë vdekur nga kushtet skandaloze të punës në të zezë për ndërtimin e infrastrukturës sportive të Botërorit 2022.

Vitin e kaluar, Nikolas Sarkozy u dënua me 1 vit burg dhe 2 të tjera me liri të kufizuar për kapërcim me gati dyfish të kufirit të fondeve të fushatës së dështuar për rizgjedhjen si President i Francës në 2012.

