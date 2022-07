Scamacca i mbyll derën Brojës

13:21 23/07/2022

Italiani arrin akord me West Ham, shqiptari fokusohet te Chelsea

E ardhmja e Armando Brojës ka marrë një kthesë të papritur. Emri i shqiptarit ishte përfolur për tu transferuar te Uest Hem në sezonin e ardhshëm, por Çelsi dhe trajneri Tomas Tuhel nuk u bindën për ta lënë në huazim.

Kjo ka bërë që klubi londinez i Uest Hem të fokusohet tek një tjetër futbollist. Së fundmi, Uest Hem kanë zyrtarizuar goditjen e merkatos teksa kanë firmosur me Gianluca Scamacca nga Sassuolo me klubin italian që do të përfitojë plot 36 milionë Euro plus gjashtë të tjera bonuse.

Scamacca në sezonin e fundit të Serie A shënoi 16 gola në 36 ndeshje kishte interes edhe nga ana e PSG, por në fund anglezët triumfuan falë ofertës më të lartë për Sassuolon që duket sikur sapo ka mbyllur marrëveshjen më të mirë në historinë e saj.

Një zhvillim që detyron Brojën për tu fokusuar totalisht te “Blutë e Londrës”, ku do të kërkojë minuta në këmbët e tij. Interes për 20-vjeçarin ka pasur edhe nga Napoli, të cilët fillimisht duhet të shesin Osimhen dhe më pas të hidhen në sulm për shqiptarin.

