Scholz: Nuk ka arsye që Irani të refuzojë marrëveshjen bërthamore

22:40 12/09/2022

Nuk ka asnjë arsye pse Irani duhet të refuzojë propozimet e vendeve evropiane për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Kështu deklaroi kancelari gjerman Olaf Scholz gjatë një konference për mediat në Berlin.

Sipas tij, një refuzim i tillë zvogëlon mundësitë për arritje të marrëveshjes “në të ardhmen e afërt”.

“Më vjen keq që Irani nuk ka dhënë përgjigje pozitive për propozimet e bëra nga koordinatorët evropianë”, u shpreh ai.

Gjermania është një nga tre shtetet evropiane bashkë me Francën dhe Britaninë që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore me Iranin. Vendet tjera që kanë nënshkruar marrëveshjen janë: Kina, Rusia, si vende anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Komeve të Bashkuara, plus Bashkimi Evropian.

Irani e ka nënshkruar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore më 2015. Sipas marrëveshjes, Teherani ka rënë dakord për të kufizuar aktivitetin bërthamor, në këmbim të heqjes së sanksioneve. Në 2018, ish-presidenti amerikan, Donald Trump, largoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja dhe ka rikthyer sanksionet ndaj Iranit.

Me ardhjen e Joe Bidenit në krye të SHBA-së janë rritur shpresat për ringjallje të marrëveshjes.

Klan News